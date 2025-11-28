Logo
Ove stvari nisu posne, a mnogi ih konzumiraju

28.11.2025

17:20

Ako postite obratite pažnju na namirnice koje kupujete. Industrijske namirnice koje imaju oznaku posno mogu da sadrže u sebi mlijeko, goveđi ili svinjski želatin, konzervanse životinjskog porijekla.

Koju hranu jesti, a da ne ostanemo gladni ili se možda slučajno ne omrsimo?

Pored kuvanja kod kuće, gd‌je se tačno zna koji se sastojci koriste, mnogi se odlučuju za industrijske namirnice na kojima stoji oznaka „posno“. Međutim, mnogi proizvodi za koje to nikad ne bismo rekli, sadrže u sebi mlijeko u prahu, goveđi ili svinjski želatin i konzervanse životinjskog porekla. Zato je važno da i pored oznake „posno“, detaljno pročitate spisak sastojaka na proizvodu.

Takođe, većina ribljih pašteta, napolitanki, bombona, biljnih kačkavalja, pekarskih proizvoda, tostova, dvopeka i čokoladnih keksića nije posna iako piše da jeste. Nutricionisti savetuju da otvorite „četvoro očiju“!

Biljni sirevi i mlijeka

Mlijeko i mliječne proizvode danas zamjenjuju brojne biljne alternative. Pa tako u ponudi se mogu naći brojni biljni sirevi i mlijeka od soje, pirinča, badema… Tu je i tofu sir. Ali, i tu budite oprezni. Mnogi biljni sirevi mogu da sadrže neki sastojak životinjskog porijekla. Najčešći je kazein, pa ako kupujete biljni kačkavalj ili neki drugi sir biljnog porijekla, provjerite na deklaraciji da li sadrži kazein.

Tjestenine i nudle

Kada je riječ o tjesteninama takođe obratite pažnju na deklaraciju, da li sadrže tragove mlijeka i jaja, da li su mrsne ili posne. Danas postoje veganske tjestenine koje se prave bez jaja, takođe tu su i nudle. Po pravilu nudle se prave od pšeničnog brašna i bez jaja. Sadrže i dodatne začine sa ukusom piletine ili govedine – ali vi se svakako odlučite za onu sa povrćem.

Grickalice

Kada je riječ o grickalicama, smokiju, čipsu, grisinama – ove namirnice uglavnom sadrže mlijeko u prahu i kakao maslac koji nisu posni. Takođe u većinu njih se stavlja i palmino ulje, što nikako nije pogodno za post na vodi. Kokice su posne, ali samo ako nemaju dodataka poput putera.

Ako postite, nutricionisti savjetuju da dok postite na vodi, grickalice radije zamijeniti zdravim varijantama kao što su sirovi bademi, orasi i lješnici.

Med

A ako se pitate da li med posan, evo odgovora. Prema pravilima Srpske pravoslavne crkve med je dozvoljen kao hrana za vrijeme posta. Osim u dane strogog posta kad je naznačeno strogo uzdržavanje od bilo koje hrane i pića, piše Krstarica.

Na sajtu SPC piše da vjernici mogu dok traje post da konzumiraju voće, povrće, morske plodove, proizvode pčela, a u određenim danima i ribu.

