Humanitarni bazar za pomoć u liječenju sveštenika Bogdana Stjepanovića

U Ugljeviku je organizovan humanitarni bazar za pomoć svešteniku Bogdanu Stjepanoviću koji vodi tešku bitku za život i kome je neophodna transplantacija jetre.

Akcija je okupila veliki broj građana i udruženja, potvrđujući još jednom humanost i solidarnost stanovnika ove podmajevičke opštine.

Organizatori bazara su Kulturno-umjetničko društvo “Ravno Polje”, Osnovna škola "Aleksa Šantić", Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas", Udruženje žena “Svjetlost”, te d‌ječiji vrtići "Duško Radović", "Mali princ" i "Pinokio".

Hronika Detalji teške nesreće: Jedna osoba poginula, druga teško povrijeđena

Učesnici bazara zahvalili su Ugljevičanima koji su se odazvali akciji, naročito grupi građana koja već godinama uspješno organizuje humanitarne aktivnosti, kao i područnim školama ugljevičkog kraja, saopšteno je iz Opštinske uprave.