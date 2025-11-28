Humanitarni bazar za pomoć u liječenju sveštenika Bogdana Stjepanovića

Izvor:
SRNA
28.11.2025
14:20
U Ugljeviku je organizovan humanitarni bazar za pomoć svešteniku Bogdanu Stjepanoviću koji vodi tešku bitku za život i kome je neophodna transplantacija jetre.
Akcija je okupila veliki broj građana i udruženja, potvrđujući još jednom humanost i solidarnost stanovnika ove podmajevičke opštine.
Organizatori bazara su Kulturno-umjetničko društvo “Ravno Polje”, Osnovna škola "Aleksa Šantić", Srednjoškolski centar "Mihailo Petrović Alas", Udruženje žena “Svjetlost”, te dječiji vrtići "Duško Radović", "Mali princ" i "Pinokio".
Učesnici bazara zahvalili su Ugljevičanima koji su se odazvali akciji, naročito grupi građana koja već godinama uspješno organizuje humanitarne aktivnosti, kao i područnim školama ugljevičkog kraja, saopšteno je iz Opštinske uprave.
