Fond PIO: Moguća obustava isplata, čak i zahtjev za povrat

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske upozorio je studente korisnike porodične penzije da imaju rok do 20. decembra da dostave potvrde o redovnom školovanju.

Podsjećaju da je ovo još jedna mogućnost da se traženi dokumenti dostave, nakon što su prethodno bili u obavezi da to urade do 25. oktobra.

Zdravlje Da li postoji veza između zračenja mobilnih i raka?

"Zaključno sa 25. oktobrom od ukupno 486 studenata koji studiraju u Republici Srbiji, potvrdu o redovnom školovanju nije dostavilo 322 ili 66,26% studenata", kažu u Fondu PIO.

S obzirom na to da određene visokoškolske ustanove u Srbiji nisu radile do tog datuma, rok je produžen do 25. novembra.

Međutim, sada je taj rok dodatno pomjeren.

"U produženom roku zaključno sa 25. novembrom potvrdu je dostavilo 199 ili 61,8% studenata dok i dalje 123 ili 38,2% studenata koji su korisnici prava na porodičnu penziju nije dostavilo potvrdu o redovnom školovanju", pojašnjavaju u Fondu.

U cilju provjere postojanja eventualnih problema, kontaktirao Fond je sve visokoškolske ustanove u Srbiji iz kojih još uvijek nisu dostavljene potvrde iz kojih su u Studentskoj službi potvrdili da nesmetano rade u punom kapacitetu i izdaju potvrde o redovnom školovanju.

BiH Komičan tender CIK-a: Hoćemo pare, ali ne znamo ni mi za šta

"To jasno ukazuje da prepreke za izdavanje potvrda o redovnom školovanju u produženom roku do 25. novembra nisu postojale, te da njihovo izostavljanje zavisi isključivo od studenata korisnika prava na porodičnu penziju prema toj obavezi", kažu dalje u Fondu.

Moguća obustava

Podsjećaju da su potvrde obavezne za sve korisnike porodične penzije – studente uzrasne dobi od 19 do 26 godina.

"Korisnici sa prebivalištem van Republike Srpske su dužni da dostave potvrdu u nadležnu filijalu Fonda, kako bi se isplata porodične penzije mogla vršiti redovno i bez prekida. Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u predviđenom roku smatraće se da dijete – korisnik porodične penzije više nije na redovnom školovanju, nakon čega će se izvršiti obustava isplate porodične penzije", ističe se u obavještenju.

Nauka i tehnologija Šta vam najviše troši bateriju na telefonu

Upozoravaju da je moguća obustava isplata, pa čak i potraživanje povrata ukoliko se ovi uslovi ne ispune.

"Za dostavljene potvrde Fond, u okviru zakonskog postupanja, zadržava pravo da izvrši provjeru njihove ispravnosti kod visokoškolske ustanove kao izdavaoca dokumenta. Za sve studente koji ne dostave potvrdu o redovnom školovanju najkasnije do 20. decembra kada je planirana obrada decembarske penzije Fond će obustaviti dalju isplatu i istovremeno u skladu sa propisima pokrenuti regresni postupak za povrat isplaćenih sredstava za novembarsku penziju", zaključuju u Fondu PIO.