Raste vodostaj rijeke Save

Izvor:

SRNA

28.11.2025

12:08

Vodostaj rijeke Une na području Kozarske Dubice je od ranih jutarnjih časova u padu, dok nivo rijeke Save minimalno raste, podaci su opštinskog Odsjeka civilne zaštite.

Nakon što je u noćas 2.00 časa dostigao 274 centimetra vodostaj Une je konstantno u padu, da bi jutros u 8.00 iznosio 260 centimetra sa tendencijom pada od četiri centimetra na čas.

Vodostaj Save u Kozarskoj Dubici i dalje raste, ali minimalno.

U 8.00 časova izmjeren je vodostaj rijeke Save od 737 centimetara sa tendencijom rasta od jednog centimetra na čas.

Tagovi:

vodostaj

Rijeka Una

