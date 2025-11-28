Nikada ne bacajte pepeo od vatre: Evo za šta ga sve možete iskoristiti

Nemojte otpisivati pepeo od drva nakon loženja jer ima mnogo korisnih primjena! Osim što može poslužiti kao odlično sredstvo za čišćenje u kući, može biti i dobar za vašu kosu, skidanje fleka pa i biljke.

Evo kako da ga najbolje iskoristite.

Gradovi i opštine Djevojka iz BiH ostavila jasnu poruku policiji: Očitala im lekciju

Pomiješajte s vodom

Poljoprivrednici dobro znaju da drveni pepeo može biti dragocjen za zemlju, posebno kao prihrana i za regulisanje kiselosti tla. Biljkama koje vole kalcijum, poput paradajza, spanaća, bijelog luka i ruža, prijaće dodatak četvrtine šolje drvenog pepela u zemlji prije sadnje.

Takođe, kada pepeo pomiješate s vodom i ostavite nekoliko dana da odstoji, a potom procijedite, dobili ste rastvor. On je odličan za pranje odjeće, podova, srebrnog pribora, pa čak i za uklanjanje rđe s mermerne površine.

Nauka i tehnologija U pitanju je ples: Dešifrovani zagonetni signali iz svemira

Neprijatan miris

Gusta pasta od pepela i vode može skinuti fleke s namještaja, dok sapun od nje može biti spas za one s masnom kosom.

Pepeo dobro eliminiše neugodne mirise u stanu i kući, ali i u frižideru. Djeluje slično kao sirće koje ostavite da neutrališe miris plesnivih namirnica.