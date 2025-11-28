Logo
Large banner

Nikada ne bacajte pepeo od vatre: Evo za šta ga sve možete iskoristiti

Izvor:

Krstarica

28.11.2025

11:54

Komentari:

0
Пепео шпорет
Foto: Pexels

Nemojte otpisivati pepeo od drva nakon loženja jer ima mnogo korisnih primjena! Osim što može poslužiti kao odlično sredstvo za čišćenje u kući, može biti i dobar za vašu kosu, skidanje fleka pa i biljke.

Evo kako da ga najbolje iskoristite.

Порука полицији

Gradovi i opštine

Djevojka iz BiH ostavila jasnu poruku policiji: Očitala im lekciju

Pomiješajte s vodom

Poljoprivrednici dobro znaju da drveni pepeo može biti dragocjen za zemlju, posebno kao prihrana i za regulisanje kiselosti tla. Biljkama koje vole kalcijum, poput paradajza, spanaća, bijelog luka i ruža, prijaće dodatak četvrtine šolje drvenog pepela u zemlji prije sadnje.

Takođe, kada pepeo pomiješate s vodom i ostavite nekoliko dana da odstoji, a potom procijedite, dobili ste rastvor. On je odličan za pranje odjeće, podova, srebrnog pribora, pa čak i za uklanjanje rđe s mermerne površine.

Свемир планете

Nauka i tehnologija

U pitanju je ples: Dešifrovani zagonetni signali iz svemira

Neprijatan miris

Gusta pasta od pepela i vode može skinuti fleke s namještaja, dok sapun od nje može biti spas za one s masnom kosom.

Pepeo dobro eliminiše neugodne mirise u stanu i kući, ali i u frižideru. Djeluje slično kao sirće koje ostavite da neutrališe miris plesnivih namirnica.

Podijeli:

Tag:

pepeo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Промоција Ђачког календара Српске - циљ очување дјечијег рада и стваралаштва

Društvo

Promocija Đačkog kalendara Srpske - cilj očuvanje dječijeg rada i stvaralaštva

3 h

0
Шулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

Gradovi i opštine

Šulić: Višegrad ima ogroman turistički potencijal

3 h

0
Ухапшен осумњичени за крађу из цркве у Никшићу

Region

Uhapšen osumnjičeni za krađu iz crkve u Nikšiću

3 h

0
Битно: Да ли је РК 'Борац' на новој прекретници?

Emisije

Bitno: Da li je RK 'Borac' na novoj prekretnici?

3 h

0

Više iz rubrike

Грађани, опрез: Црни петак доноси ове опасности

Savjeti

Građani, oprez: Crni petak donosi ove opasnosti

4 h

0
Триком наших бака спријечите да вам кромпир проклија

Savjeti

Trikom naših baka spriječite da vam krompir proklija

4 h

0
Месари открили које грешке људи најчешће праве кад купују месо

Savjeti

Mesari otkrili koje greške ljudi najčešće prave kad kupuju meso

5 h

0
Рерна кухиња храна шпорет

Savjeti

Zašto nije pametno ostaviti otvorenu rernu nakon pečenja?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner