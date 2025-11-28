Trikom naših baka spriječite da vam krompir proklija

Krompir je glavna namirnica u kuhinji širom svijeta, ne samo zato što je isplativ, već i zbog svoje kulinarske svestranosti.

Bilo da je pire, pržen ili pečen, krompir može biti glavna zvijezda svakog obroka.

Zdravlje Kako jutarnja šetnja smanjuje stres i podiže imunitet?

Međutim, skladištenje može biti pravi izazov. Nije rijetkost da ljudi naiđu na proklijale krompire upravo kada žele napraviti ukusan obrok za svoju porodicu, piše "VECB Radio".

Genijalan i jednostavan trik

Ali uz ovaj trik naših baka zaboravite na klijanje i kvarenje krompira.

Pogled na proklijale krompire u vašoj smočnici obeshrabruje, pogotovo kada ste isplanirali obrok. U proklijalom krompiru su povećani nivoi solanina – prirodnog spoja namijenjenog odbijanju štetočina, ali potencijalno štetnog ako se konzumira u velikim količinama.

Zdravlje Besplatno testiranje na HIV na ovim lokacijama

Ali to možete spriječiti. Ova jednostavan, ali efikasan metod vrti se oko tradicionalne prakse korištenja prirodnih elemenata za očuvanje svježine.

I, koja je tajna?

Jabuke. Možda se pitate zašto jabuke, ali one ispuštaju gas etilen, prirodni biljni hormon koji usporava proces zrenja i nicanja krompira.

Spremanjem krompira u košaru s nekoliko jabuka značajno produžavate njegov rok trajanja.