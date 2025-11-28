Ne vozite se u zimskim jaknama: Test pokazuje koliko to može biti opasno

Već je bilo riječi o tome da djecu u automobilima ne biste smjeli prevoziti u zimskim jaknama, a sad podsjećamo na jedno istraživanje njemačkog auto-kluba (ADAC) u kojem se sugeriše da ni odrasli ne bi smjeli biti u vozilima u zimskim jaknama.

Vezivanje sigurnosnim pojasevima je obaveza, a nema sumnje u to da će spriječiti teže povrede u saobraćajnim nesrećama. Međutim, ukoliko ne skinete jakne u automobilima, gubi se funkcionalnost pojasa i javlja se veliki problem, piše Revijahak.

ADAC je sproveo "crash" test pri brzini od 16 kilometara na sat, što je neka prosječna vrijednost kad na zadnji dio automobila naleti drugo vozilo.

Zbog zimske odjeće sigurnosni pojasevi se pomjeraju (nisu postavljeni direktno uz tijelo), nisu na optimalnim pozicijama i tako pri niskim brzinama mogu izazvati povrede. Donji dio pojasa nije fiksiran na područje kukova već malo više i zbog svega toga može doći do povreda jetre, slezin..

Zato, ako ikako možete, izbjegnite vožnju u debelim zimskim jaknama i vežite se sigurnosnim pojasevima, piše B92.