Zimi se mijenja pritisak u gumama: Koliko ih treba naduvati

Dolaskom hladnog zimskog vremena većina vozača fokusira se na stavljanje zimskih guma, ali mnogi zaborave na vrlo važnu stvar - pritisak u istim, koji se razlikuje u odnosu na onaj tokom ljetnog perioda.

Naime, kada temperature padnu ispod nule, pravilno podešen pritisak u gumama jeste jedan je od najjednostavnijih, a najefikasnijih načina da se poveća bezbjednost u vožnji.

Međutim, upravo ovu važnu stvar zanemare mnogi vozači ne znajući da je pritisak taj koji utiče na stabilnost vozila, kočenje, prijanjanje i čak potrošnju goriva.

Zašto je pritisak u gumama drugačiji zimi?

Fizika je jednostavna: kad temperatura pada, pada i pritisak u gumama. Na svakih 10 stepeni pada temperature, pritisak u gumama opadne u prosjeku za oko 0,1 do 0,2 bara.

Dakle, ako je vozač naduvao gume na 2,2 bara tokom jeseni pri 20 stepeni, a jutarnja temperatura u januaru padne na –5 stepeni, realan pritisak u gumama može pasti i za 0,4 bara.

To znači da će guma biti znatno mekša, manje stabilna i imati lošiji kontakt sa podlogom, što je posebno opasno na snijegu i ledu.

Preporučeni zimski pritisak

Kako biste znali šta je najbolje za vaše gume, uvijek se držite vrijednosti koje propisuje proizvođač vozila, a te vrijednosti se obično nalaze:

na naljepnici unutar vozačevih vrata, u uputstvu za korišćenje, ponekad na unutrašnjoj strani poklopca rezervoara.

Ove vrijednosti ostaju osnovna referenca i zimi i ljeti.

Zimi se obično dodaje 0,2 bara

Stručnjaci najčešće savjetuju da se tokom zime pritisak podigne za 0,2 bara iznad preporučene vrijednosti, upravo zbog pada pritiska usljed hladnoće i bržeg gubitka vazduha.

Na primjer, ako je preporučeni pritisak 2,2 bara – zimi je optimalno 2,3 do 2,4 bara.

Nikad ne vozite sa preniskim pritiskom

Prenizak pritisak dovodi do:

lošijeg prijanjanja na mokrom i snježnom kolovozu,

dužeg zaustavnog puta,

povećane potrošnje goriva,

bržeg trošenja ivica gazećeg sloja,

generalno slabije upravljivosti.

Na niskim temperaturama ove posljedice se još više pojačavaju.

Ne pretjerujte sa povećavanjem pritiska

Iako se preporučuje blago povećanje pritiska zimi, previše naduvana guma:

ima manju dodirnu površinu sa podlogom,

gubi prijanjanje,

povećava rizik od proklizavanja,

brže se troši po sredini gazećeg sloja.

Dakle, uvijek ostati u okviru preporuka proizvođača + 0,2 bara.

Provjeravajte pritisak jednom mjesečno

S obzirom na to da gume zimi brže gube pritisak, savjet stručnjaka je da se kontrola vrši najmanje jednom mjesečno, a idealno svake dvije nedjelje.

Najbolja tačnost dobija se kada je vozilo mirovalo najmanje tri sata ili je voženo minimalno nekoliko kilometara. Topla guma daje lažno veći pritisak.

Moderni digitalni mjerači su precizniji od klasičnih na pumpama i omogućavaju brzu kontrolu kod kuće.

Uz pravilno naduvane gume, automobil će bolje prijanjati, manje trošiti i pružiti potrebnu stabilnost u najzahtjevnijim zimskim uslovima.