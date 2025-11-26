Nijemci dižu ruke od volana: Zabilježen drastičan pad svakodnevnog korištenja automobila

Automobil je najvažnije prevozno sredstvo u Njemačkoj, ali je sve češće parkiran. U prosjeku se svakim danom koristi sve manje, prema studiji koju je naručilo njemačko Ministarstvo saobraćaja.

Gotovo polovina automobila uopšte se ne pali tokom prosječnog dana - dok je 2008. godine samo trećina ostala parkirana tokom dana.

Istovremeno, ljudi više hodaju.

Prema studiji, električni automobili gotovo se ne razlikuju od vozila s konvencionalnim motorima u smislu obrazaca korištenja, godišnje kilometraže i dužine pojedinačnih putovanja.

Savjeti Grijanje vam je upaljeno, ali je u prostorijama i dalje hladno: Riješite ovaj problem za pet minuta

Prethodna studija iz 2017. pokazala je da su se električni automobili uglavnom koristili za kratke udaljenosti. Danas je udio dužih putovanja od 13 odsto gotovo jednak dužinama putovanja koje prelaze vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

Studija se, prema ministarstvu, temelji na istraživanju širom Njemačke u više od 1.000 gradova i opština

Između maja 2023. i juna prošle godine anketirano je više od 218.000 kućanstava i oko 421.000 ljudi, prenosi SeeBIZ.