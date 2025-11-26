Logo
Stanivuković ''zapečatio'' kabinet Ljube Ninkovića

Autor:

Stevan Lulić

26.11.2025

09:28

Komentari:

1
Кабинет Љубе Нинковића
Foto: Fejsbuk / Draško Stanivuković

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković "zatvorio" je kabinet predsjednika gradske Skupštine Ljube Ninkovića, uz obrazloženje da ne radi svoj posao.

"Ovo više nije kabinet Ljube Ninkovića! Ali to nije ni važno, jer on niti u ovaj kabinet dolazi, niti radi, niti zakazuje sjednice, ali platu za svoj nerad uredno prima", napisao je Stanivuković uz fotografiju na kojoj se vidi traka preko vrata Ninkovićevog kabineta i tabla na kojoj piše "Zatvoreno do daljnjeg".

Поплаве

Gradovi i opštine

Izlile se Jošavka i Pliva, ugroženo više domaćinstava

Stanivuković je svoju odluku obrazložio riječima da se više od pola godine čeka da Ninković zakaže sjednicu Skupštine grada.

"Ovo je bila jedina ispravna odluka koju sam kao gradonačelnik mogao donijeti, jer jedino što se u ovim prostorijama nakuplja jeste - prašina", rekao je Stanivuković.

On je takođe pozvao odbornike da smijene Ninkovića sa mjesta predsjednika gradskog Parlamenta, nazivajući ga "najplaćenijim neradnikom".

Ауто

Auto-moto

Nijemci dižu ruke od volana: Zabilježen drastičan pad svakodnevnog korištenja automobila

Stanivuković je juče najavio da će Ninkovića "izbaciti iz prostorija" ukoliko ne zakaže sjednicu.

Takođe, zatražio je juče da Ministarstvo uprave i lokalne samouprave reaguje na to što već neko vrijeme nije održana sjednica.

Draško Stanivuković

Ljubo Ninković

Banjaluka

Komentari (1)
