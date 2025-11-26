Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Logo
Какво нас вријеме очекује данас?
U Republici Srpskoj i Federaciji BiH veći dio dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, poslije podne kiša koja će višim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg, dok na sjeveru ostaje suvo i biće sve hladnije.

Vjetar slab do umjeren, uveče u Krajini uz jake udare promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od pet na zapadu do 11 stepeni Celzijusovih na jugoistoku, na jugu do 13, u višim predjelima na zapadu od tri.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje na sjeverozapadu zabilježena je slaba kiša.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Kneževo jedan, Šipovo, Mrkonjić Grad, Jajce i Livno dva, Han Pijesak, Bugojno i Zenica tri, Bihać, Sokolac, Ribnik i Srbac četiri, Sarajevo, Tuzla, Sanski Most, Novi Grad i Banjaluka pet, Gacko, Doboj, Bijeljina i Prijedor šest, Srebrenica sedam, Foča i Mostar osam, Višegrad, Trebinje i Bileća devet, Rudo 10 stepeni Celzijusovih.

Količina padavina u prethodna 24 časa: Doboj 25,3, Srbac 34,7, Šipovo 35,7, Banjaluka 39,6, Mrkonjić Grad 40,1, Kneževo 41,3, Novi Grad 47,4, Ribnik 48,1, Prijedor 51,6

Visina snježnog pokrivača u Kneževu je iznosila 10 centimetara.

