Tri navike koje pomažu da ljubav traje godinama

Superžena

26.11.2025

08:38

Par, ljubav
Foto: Pexels

Mnogi parovi s vremenom padnu u rutinu i počnu da se udaljavaju, jer ljubav počne da se podrazumijeva. Kako to izbjeći?

Kako se razvija ljubavni odnos, svakodnevne obaveze lako preuzmu prioritet, a sitnice koje su nekad bile važne počnu da se propuštaju.

Male poruke ostanu neodgovorene, pozivi se odlažu, a zajedničko vrijeme postaje sve rjeđe. Tako se dogodi da spolja sve izgleda isto, ali iznutra više nema onog osjećaja bliskosti.

Jedini način da se odnos održi snažnim jeste svjesno ulaganje truda i namjerno njegovanje bliskosti iz dana u dan. Stoga je psiholog Mark Trevrs istakao tri navike koje održavaju ljubav živom u vezi.

1. Njegujte vezu iz dana u dan

Održavanje veze često znači obraćanje pažnje na male svakodnevne trenutke i davanje važnosti sitnicama koje unose toplinu.

- Kada se partneri trude da obične stvari učine posebnima, stvara se osjećaj blizine koji jača vezu - kaže psiholog.

- Male rutine i svakodnevni rituali održavaju povezanost čak i u najpromjenjivijim periodima života. Upravo takvi trenuci postaju osnova odnosa koji ostaje snažan i stabilan - tvrdi Trevrs.

2. Razgovarajte i o sitnicama

Parovi koji održavaju stalnu komunikaciju ostaju prirodno povezani, čak i kada su razgovori lagani i bez posebne teme.

- Dijeljenje misli, sitnica i svakodnevnih doživljaja gradi naviku bliskosti koja kasnije olakšava dublje razgovore. Kada postoji navika otvorenog razgovora, mnogo je jednostavnije podijeliti i ono teško. Razgovori o svemu stvaraju osjećaj zajedništva koji ne može da se izgradi preko noći. Upravo ta svakodnevna komunikacija čini vezu otpornijom na izazove - objašnjava Trevrs.

3. Njegujte romantiku i dejtove

Parovi koji ostaju povezani dugo nakon početne zaljubljenosti ulažu trud u stvaranje novih iskustava i njegovanje romantike. Dijeljenje aktivnosti, izleti, zajedničke uspomene ili male avanture održavaju odnos živim.

- Važno je zadržati osjećaj igre, zajedništva i znatiželje prema partneru. Kada se partneri trude da unose nove trenutke u vezu, ponovo otkrivaju ono što ih je povezalo na početku. Takva namjerna briga o odnosu pomaže ljubavi da ostane snažna kroz godine - zaključuje psiholog.

