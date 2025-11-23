Logo

Ovi horoskopski znakovi ne odustaju tako lako od ljubavi

23.11.2025

15:27

Ови хороскопски знакови не одустају тако лако од љубави
Foto: Mahmut Yılmaz/Pexels

Postoje ljudi koji će otići kad "zagusti", ali postoje i oni koji će ostati do samog kraja.

Bik, Rak i Jarac spadaju u drugu kategoriju.

Ovi horoskopski znakovi ostaju do kraja. Za njih ljubav nije prolazna emocija, već osnova života.

Bik

Bik vjeruje u sigurnost i stabilnost. Kad voli, ulaže sve - vrijeme, trud, emocije. Zbog toga teško odustaje. Vjeruje da su izazovi dio svakog odnosa i spreman je da se bori.

Ali, ako ga neko izda, to postaje nepovratna tačka. Bik tada prestaje da se trudi jer zna koliko je dao.

Rak

Rak ne odustaje jer ljubav za njega znači povezivanje na najdubljem nivou. Njegova odanost i empatija čine ga partnerom koji pokušava da razumije i oprosti.

Rak može da trpi dosta toga, ali kad odluči da ode, to nije zbog nedostatka ljubavi, nego zbog sopstvene bezbjednosti.

Jarac

Jarac gradi odnose s namjerom da traju. On zna da nijedna veza nije savršena i pristupa ljubavi s ozbiljnošću. Njegovo strpljenje i posvećenost ponekad izgledaju hladno, ali ispod površine skriva se čvrsto uvjerenje da vrijedi raditi na onome što je važno, prenosi B92.

Za ove znakove ljubav je izbor, a ne samo osjećaj. I kada biraju da ostanu, to nije slabost, već snaga.

Horoskop

