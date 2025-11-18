Pet toksičnih rečenica koje ne treba da govorite partneru

Naravno, važno je da se partneri slože u vezi sa glavnim životnim ciljevima, ali važniji je način na koji svakodnevno komunicirate. Neke fraze čine da se vaš partner osjeća voljeno i zbrinuto, dok druge čine da se osjeća zapostavljeno, odbačeno i otpušteno.

Terapeuti zato objašnjavaju koje su to rečenice koje čine da se partner osjeća loše. Neke čak izgovaramo misleći kako ćemo riješiti neki problem, dok ne znamo da će zapravo prouzrokovati samo još više problema.

„Daj mi primjer.“

Ako vi i vaš partner rješavate problem i zamolite ga da vam „da primjer“ trenutka kada ste se ponašali na određeni način, u suštini ga izazivate da dokaže da je njegova izjava validna, objašnjava Loren Konsul, licencirani bračni i porodični terapeut, prenosi Best life.

Međutim, postoji način na koji ovo pitanje može biti produktivno.

- Ako dolazi iz istinske radoznalosti, pokušaja da se iz toga uči i raste, onda je to zapravo veoma korisno. Postoji toksičan pristup koji stavlja našeg partnera u defanzivu i stvara jaz, i pristup iz istinske radoznalosti i razumijevanja, koji nam pomaže da rastemo.

„Razumijem te, ali…“

Konzul napominje da „ali“ u ovoj frazi može stvoriti razdor između vas i vašeg partnera. Umjesto toga, jasnije objasnite svoje gledište. Konsul predlaže da ovu frazu preformulišete u nešto poput: „Čujem koliko si uznemiren zbog ovoga, a ja imam drugačiju perspektivu. Da li je u redu da to sada podijelim?"

"Opet ovo?"

Korištenje fraze „opet ovo?“ može navesti vašeg partnera da se brani ili ljuti. Kada se to desi, razgovor će vjerovatno krenuti nizbrdo.

- Ovo pitanje pokazuje da osoba koja ga je rekla ne želi da se uključi u razgovor i ne misli da je vrijedno razgovarati o tome jer je to već bilo rečeno. Ovo je obeshrabrujuće za partnera koji želi da razgovara o nečemu što ga možda opterećuje. To takođe može dovesti osobu koja postavlja pitanje u poziciju moćći nad drugom osobom jer može imati osjećaj da su njene misli i osjećanja važniji.

„Žao mi je što se tako osjećaš.“

Ova fraza prebacuje krivicu na vašeg partnera.

- Kada kažete: "žao mi je što se tako osjećaš" nakon što ste rekli nešto što ga je uznemirilo, vi se zapravo ne izvinjavate niti preuzimate odgovornost - kaže Briana Morgis, dsertifikovana za mentalno-terapiju i docentkinja psihologije savetovanja na Univerzitetu Delaver Vali.

- Umjesto toga, šaljete suptilnu poruku da je odgovornost ili krivica vašeg partnera što se osjeća uznemireno. Preformulišite ovu frazu u nešto poput: „Žao mi je što sam te natjerala da se tako osjećaš“ ili „Žao mi je što sam to rekla/uradila i uznemirila te“ - predlaže Morgis.

„To nije nešto zbog čega treba da se uznemiravaš.“

Ova fraza umanjuje osjećanja vašeg partnera. Svako će imati svoje reakcije na određene probleme, okolnosti i događaje, a ovakav odgovor označava njihov emocionalni odgovor kao pogrešan. Umjesto toga, postavite pitanje poput: Šta te u vezi sa ovim uznemirava?