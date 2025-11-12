Logo
Ljubavnica mora da plati milione ženi sa čijim mužem se švalerisala

12.11.2025

10:38

Љубавница мора да плати милионе жени са чијим мужем се швалерисала

Tiktok zvijezda Brenaj Kenard mora platiti 1,75 miliona dolara odštete ženi čiji je brak, prema presudi, uništila.

Tužba se temelji na kontroverznom zakonu o “otuđenju naklonosti”, koji je na snazi u svega nekoliko američkih saveznih država, a koji omogućava tužbu protiv treće osobe za raspad braka, piše "Unilad".

Brena Kenard, influenserka iz Sjeverne Karoline, ima gotovo tri miliona pratilaca na TikToku, gdje objavljuje lajfstajl video snimke, savjete o šminkanju i kuvanju te popularne “mukbang” snimke (na kojima se snima kako jede velike količine hrane).

U maju 2024. godine, Akira Montag podnijela je tužbu protiv Kenard, tvrdeći da je ona odgovorna za kraj njenog braka s Timotijem Montagom.

Tužba se pozivala na “otuđenje naklonosti”, stari zakon koji napuštenom supružniku omogućava da traži odštetu od osobe za koju smatra da je kriva za razvod. Sjeverna Karolina jedna je od rijetkih saveznih država koje još uvijek primjenjuju ovaj zakon.

Prema tužbi, Kenard je imala aferu s Timotijem dok je on još bio u braku s Akirom, a navodno se time i hvalila na društvenim mrežama. Brenaj Kenard i Timoti Montag sada su u braku. Nakon suđenja, porota je presudila u korist Akire Montag.

Sudija Višeg suda naložila je Kenard da isplati 1,5 miliona dolara za otuđenje naklonosti te dodatnih 250.000 dolara za polni odnos s tuđim supružnikom.

Kenard, koja se na sudu branila sama, u završnoj riječi je tvrdila da nije ona kriva za raspad braka.

