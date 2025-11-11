Nakon koliko godina braka žene najčešće varaju muževe?

Pitanje zašto žene varaju često se povezuje s krizom srednjih godina. Ipak, istraživanja pokazuju da postoji razdoblje u braku kada je vjerovatnoća za nevjeru veća. Iako su razlozi individualni, studije o vanbračnim vezama otkrivaju obrasce koji se ponavljaju: osjećaj zanemarenosti, nedostatak pažnje i gubitak emocionalne povezanosti najčešći su razlozi za preispitivanje odnosa.

Prema istraživanju koje je provela platforma za vanbračne veze Victoria Milan, mnoge žene počinju se potajno pitati jesu li se udale za pravu osobu upravo u određenoj životnoj dobi. Rezultati su pokazali da žene najčešće varaju u dobi od oko 37 godina, što je prosječno sedam godina nakon braka.

U prosjeku, žene koje ulaze u vanbračne odnose imaju 36 godina, dok se prosječna dob udaje kreće oko 29.

Istraživanje je otkrilo i razlike među zemljama. U Ujedinjenom Kraljevstvu žene varaju ranije, između 25. i 29. godine, dok su Špankinje sklonije nevjeri u dobi između 40. i 44. godine. U Sjedinjenim Državama žene u prosjeku varaju nakon 8,5 godina braka, dok Irkinje to čine ranije, nakon samo 3,6 godina.

Osnivač stranice Victoria Milan, Sigurd Vegal, smatra da je glavni razlog nezadovoljstvo i emocionalna zapostavljenost: "Možda im muževi ne daju dovoljno pažnje i poštovanja koje zaslužuju. Možda još uvijek vole svoje partnere, ali je nestao onaj početni žar".

Porodični terapeuti Linda i Čarli Blum objašnjavaju da je temelj svake stabilne veze međusobno poštovanje: "Kako bi odnos bio dobar, oba partnera moraju pokazivati visok nivo međusobnog poštovanja. U suprotnom, njihov odnos ostaje na nižem nivou blagostanja". Istraživanje i izjave stručnjaka zajedno ukazuju na to da emocionalna bliskost i pažnja, posebno u tridesetim godinama života, imaju ključnu ulogu u tome hoće li brak ostati stabilan ili početi pucati.