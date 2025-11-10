Zašto se prvi poljubac nikada ne zaboravlja?

Prvi poljubac koji izmijene dvije osobe označava početak svake nove ljubavne priče i ostavlja neizbrisiv trag u pamćenju. Američki psiholog Džon Nil Bohanon sa Univerziteta Butler u Indijanapolisu, stručnjak za pamćenje i fotografska sjećanja koja se fiksiraju u pamćenju pri događajima od epohalne važnosti, intervjuisao je stotinjak muškaraca i žena tražeći od njih da naprave neku vrstu klasifikacije raznih sjećanja iz svojih života.

Rezultati su pokazali da je prvi poljubac događaj koji se najdublje urezao u pamćenje, čak do te mjere da su ispitanici uspjeli da se prisjete do 90 posto detalja, čak i ako je od tada prošlo više decenija. A to je mnogo više nego što su upamtili o prvom polnom odnosu.

Poljupcem biramo partnera

Prema istraživanju njemačke antropološkinje Ingelor Eberfeld, dvije trećine žena uvjerene su da je muškarac koji se dobro ljubi ujedno i dobar ljubavnik. U stvari, već od tog prvog izliva osjećanja poljupcem može se saznati mnogo o svom partneru: može se naslutiti da li je nježan, romantičan, strastven, impulsivan, misli li na to da pruži užitak ili samo da ga primi...

Do istog zaključka došlo je i istraživanje naučnika sa Univerziteta u Oksfordu. Britanski naučnici su pokušali da shvate zašto se ljudska bića ljube od praistorije te provjere koja je od tri glavne teorije o funkciji poljupca usnama najtačnija u današnje vrijeme: Poljubac služi prvenstveno za povećanje uzbuđenosti prije polnog odnosa? Ili je to instrument za procjenu genetskog kvaliteta potencijalnih partnera? Služi li da zadrži par u vezi?

Odgovori više od 300 muškaraca i 594 žene u dobi između 16 i 63 godine na pitanja iz onlajn upitnika dovode do zaključka da poljubac u prvom redu pomaže u pronalaženju odgovarajućeg partnera. Drugim riječima, prvo ću te poljubiti, a onda ću te odabrati.

Uticaj na zdravlje

Ipak, i druge dvije teorije još uvijek važe. U ponavljanom uzajamnom kontaktu usana i jezika dvoje ljubavnika, i ne želeći, razmjenjuju se važne informacije za nastavak odnosa, kako onog seksualnog tako i afektivnog. I ne samo to. Prema američkoj antropološkinji Helen Fišer, postoje dokazi da slina sadrži testosteron, hormon koji povećava želju. Dakle, poljupcima bi muškarci mogli da nastoje da prenesu testosteron ženi kako bi u njoj podstakli seksualnu želju.

Osim toga, slinom se razmjenjuju endorfini, koji se luče u posebnim situacijama, kao što su izlivi strasti i ljubavi: to su hormoni koji stvaraju osjećaj zadovoljstva i istovremeno smiruju. A odgovor na pitanje zašto je osjećaj smirenosti bitan treba tražiti u praistoriji, kad muškarci sebi nisu mogli dozvoliti distrakcije, jer su stalno morali da budu na oprezu zbog spoljašnjih opasnosti koje bi mogle ugroziti njihovo preživljavanje.

S druge strane, žene su oduvijek nastojale da pronađu "oca" za svoje potomke, a to je podrazumijevalo hranu i zaštitu. Stoga, endorfini djeluju poput anksiolitika, s funkcijom da umire muškarca i spriječe njegov odlazak odmah nakon "parenja".

Uloga dopamina

Prilikom ljubljenja aktivira se i dopamin, neka vrsta prirodne droge koja i njemu i njoj pruža osjećaj užitka i zadovoljstva.

"Dotok dopamina tokom strastvenog poljupca izaziva osjećaj uzbuđenja i želje, ali ponekad i opsesivne misli kakve mnogi od nas imaju, gotovo kao kod ovisnosti o narkoticima, uvijek kad počinje neka nova ljubavna priča", kaže u svom eseju "Nauka poljupca" biološkinja i naučnica Šeril Kiršenbaum sa Univerziteta u Teksasu.

"To nije ništa neobično, jer taj neuroprenosnik deluje na isti dio mozga koji je stimulisan prilikom udisanja kokaina. Tjera nas da želimo još i daje nam energiju. Postoje osobe pune dopamina koje ne osjećaju više glad ili otkrivaju da mogu bez sna, odnosno imaju iste one simptome kakvima obično opisujemo zaljubljivanje. Srećom, dopamin ima još mnogo drugih efekata osim što nas tera na luckasto ponašanje: omogućuje nam da prepoznajemo zanimljive situacije, da pamtimo ugodna iskustva i tražimo nova", objašnjava Kiršenbaum.

Četvrta molekula čije se lučenje stimulše poljupcem je oksitocin, takozvani hormon privrženosti, koji pospješuje stabilnost odnosa. I to je ujedno razlog zašto se za očuvanje veze preporučuje "ekstra" doza poljubaca.

Zatvorenih očiju?

A šta ako je poljubac pogrešan? Vjerovatno se tada luče adrenalin i kortizol, što je neuroendokrini odgovor na stres, i sve ide u smeru prekida. Impuls je tada da se pobjegne što dalje je moguće.

Još jedno često pitanje je i zašto se kod strastvenih poljubaca zatvaraju oči. Pa, možda zato što razmjena tečnosti i emocija, osim što ubrzava ritam otkucaja srca, izaziva i širenje zjenica. Upravo zato osjećamo potrebu da spustimo kapke i prepustimo se ljubavnom snu.