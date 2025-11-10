Preminuo otac Marije Šerifović

Izvor:
Blic
10.11.2025
14:11
Komentari:0
Umro je Rajko Šerifović, muzičar i otac Marije Šerifović. Rajko Šerifović preminuo je nakon kratke i teže bolesti.
Posljednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko Šerifović je iz prvih redova pratio koncert kćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.
Svijet
Doktorka pronađena mrtva u grmlju pored bolnice: Nadzorne kamere otkrile tužnu istinu
Marija tada nije krila koliko je ponosna na njega i činjenicu da sjedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović.
– Rajko legendo – poručila mu je tada pjevačica.
Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gdje je živio do posljednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku.
Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio kćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.
Svijet
Tramp pomilovao desetine optuženih za miješanje u izbore
Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.
Scena
5 h0
Scena
5 h0
Scena
8 h0
Scena
8 h0
Najnovije
Najčitanije
16
44
16
29
16
27
16
22
16
07
Trenutno na programu