Preminuo otac Marije Šerifović

Umro je Rajko Šerifović, muzičar i otac Marije Šerifović. Rajko Šerifović preminuo je nakon kratke i teže bolesti.

Posljednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko Šerifović je iz prvih redova pratio koncert kćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.

Marija tada nije krila koliko je ponosna na njega i činjenicu da sjedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović.

– Rajko legendo – poručila mu je tada pjevačica.

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gdje je živio do posljednjeg dana. Bio je bubnjar i volio je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio kćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.