Đani progovorio o nevjerstvu: ''Slađa me je uhvatila na djelu, bilo je šamara''

Pjevač Radiša Trajković Đani otkrio je da nije uvijek bio vjeran supruzi Slađi, ali da su sve probleme uspjeli da prebrode.

On i Slađa danas žive u skladnom braku i supruga mu je velika podrška i oslonac.

Region Nema mirnog sna za stočare: Stoka na meti vukova

- Super sam, super je i porodica, svi smo na okupu i to je najvažnije. Moram da kažem da me najviše sluša žena, a najmanje ne smijem da kažem, dobiću batine - rekao je Đani pa je otkrio da li ga je nekada Slađa uhvatila na djelu:

- Mladost ludost, meni je Slađa tu sada, ona je uvijek uz mene, moram da kažem da je ona i naučila da kuva. Priznajem da me je nekada uhvatila na djelu, i da je bilo dva šamara i ćao.

Pjevač je progovorio o tome da li je sa Slađom nekada imao veći sukob:

- Nisam, mi sve rješavamo zajedno - rekao je Đani pa je priznao da je snimio pjesmu za svoju suprugu Slađu:

- Snimio sam pjesmu i da imam dva života i njega bi posvetio tebi, tu pjesmu sam snimio prije sedam mjeseci, ali se desila povreda pa nisam pustio tada - rekao je Đani, pa ponovo pričao o porodici i budućem zetu:

- Najviše me sluša kćerka, sinovi onako, snajke su dobre, ali najviše bi volio da budući zet vodi računa o mojoj ćerki. Svima je interesantno što moja ćerka ne voli kamere, ona se stalno sklanja pa sada svi pišu o njoj. Moram da kažem da sam ja radio dosta, a moja Slađa je bila sa djecom, vodila računa o njima - zaključio je Đani u Pink Premijeri.

Zdravlje Pojavila se opasna bolest otporna na antibiotike, najugroženija djeca

Nije prvi put da Đani priča o nevjerstvu, a nedavno se te teme dotakao i gostujući kod Ognjena Amidžića, te je provukao priču o Slađi i nevjerstvu.

- Slađa i ja nikada nismo imali krize u braku. Iskreno, to je tako zahvaljujući njoj. Prevazišli smo sve prepreke - rekao je Đani u Amidži šou.

Na konstataciju Ognjena Amidžića da su zajedno 30 godina i da je to sada ljubav na devetom nivou Đani je šokirao odgovorom.

Društvo Magla smanjuje vidljivost

- Dosta je bilo. Dosta je bilo varanja - rekao je Đani, a nakon što je dodao "Šalim se" nasmijao je sve u studiju.