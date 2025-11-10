Drogirani policajac (26) pucao iz automobila

U Puli je 26-godišnji policajac pod uticajem droga pucao iz službenog pištolja, a zatim pištoljem prijetio kolegi. Uhapšen je zajedno s 33-godišnjim državljaninom Srbije.

Sve se odigralo u petak, oko 14 časova. 26-godišnji policajac, koji nije bio na dužnosti, vozio je automobil pulskih oznaka Santoriovom ulicom, dok je na suvozačevom mjestu bio 33-godišnjak.

Prema navodima policije, 26-godišnji policajac je u jednom trenutku, ničim izazvan, kroz prozor automobila ispalio hitac u vazduh iz službenog pištolja, ugrozivši time sigurnost građana.

Nedugo nakon toga, zaustavio je automobil te su on i suvozač zamijenili mjesta. Vožnju su nastavili gradom, a novi incident dogodio se oko 14.30 sati na Cesti prekomorskih brigada.

Tamo je 26-godišnjak ponovo izvadio pištolj i kroz prozor zaprijetio 43-godišnjem policajcu koji se vozio iza njih, a s kojim, kako navodi policija, od ranije ima nesuglasice. Dvojac se nakon toga razišao, a 33-godišnjak je preduzeo radnje kako bi otežao pronalaženje tragova kaznenog djela.

Nakon što je napadnuti policajac podnio prijavu, policija je brzo reagovala te su istog dana obojica osumnjičenih uhapšeni i privedeni.

Prilikom hapšenja, 26-godišnjak je ponovo zatečen za volanom, a testiranje je pokazalo da je pozitivan na droge. Zbog toga će protiv njega, uz kaznenu prijavu, biti pokrenut i prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u večernjim satima u subotu, obojica su predana u pritvorsku jedinicu PU istarske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

Načelnik PU istarske donio je rješenje o udaljavanju 26-godišnjeg policijskog službenika iz službe te je protiv njega pokrenut i disciplinski postupak.