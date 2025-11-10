Logo
Large banner

Drogirani policajac (26) pucao iz automobila

Izvor:

Indeks

10.11.2025

07:40

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U Puli je 26-godišnji policajac pod uticajem droga pucao iz službenog pištolja, a zatim pištoljem prijetio kolegi. Uhapšen je zajedno s 33-godišnjim državljaninom Srbije.

Sve se odigralo u petak, oko 14 časova. 26-godišnji policajac, koji nije bio na dužnosti, vozio je automobil pulskih oznaka Santoriovom ulicom, dok je na suvozačevom mjestu bio 33-godišnjak.

Dijete i roditelj

Društvo

Mališani u BiH prolaze kroz komplikovan proces da pronađu dom, lani usvojeno 25 d‌jece

Prema navodima policije, 26-godišnji policajac je u jednom trenutku, ničim izazvan, kroz prozor automobila ispalio hitac u vazduh iz službenog pištolja, ugrozivši time sigurnost građana.

Nedugo nakon toga, zaustavio je automobil te su on i suvozač zamijenili mjesta. Vožnju su nastavili gradom, a novi incident dogodio se oko 14.30 sati na Cesti prekomorskih brigada.

Tamo je 26-godišnjak ponovo izvadio pištolj i kroz prozor zaprijetio 43-godišnjem policajcu koji se vozio iza njih, a s kojim, kako navodi policija, od ranije ima nesuglasice. Dvojac se nakon toga razišao, a 33-godišnjak je preduzeo radnje kako bi otežao pronalaženje tragova kaznenog djela.

Хороскоп

Zanimljivosti

Kome su zvijezde danas naklonjene?

Nakon što je napadnuti policajac podnio prijavu, policija je brzo reagovala te su istog dana obojica osumnjičenih uhapšeni i privedeni.

Prilikom hapšenja, 26-godišnjak je ponovo zatečen za volanom, a testiranje je pokazalo da je pozitivan na droge. Zbog toga će protiv njega, uz kaznenu prijavu, biti pokrenut i prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti saobraćaja na cestama.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, u večernjim satima u subotu, obojica su predana u pritvorsku jedinicu PU istarske uz kaznenu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

кинески бродови

Svijet

Kina ukinula posebne lučke takse za američke brodove

Načelnik PU istarske donio je rješenje o udaljavanju 26-godišnjeg policijskog službenika iz službe te je protiv njega pokrenut i disciplinski postupak.

Podijeli:

Tagovi:

Pula

policajac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умрла легенда америчке и свјетске кошарке

Košarka

Umrla legenda američke i svjetske košarke

3 h

0
Земљотрес у Србији

Srbija

Zemljotres u Srbiji

3 h

0
Микрофон студио пјевање

Nauka i tehnologija

AI pjevačica Ksanija Mone potpisala milionski ugovor

3 h

0
Авио-компаније отказале у недјељу више од 2.700 летова у САД због блокаде рада владе

Svijet

Avio-kompanije otkazale u nedjelju više od 2.700 letova u SAD zbog blokade rada vlade

3 h

0

Više iz rubrike

Хорор у комшилуку: Отели дјевојку па је силовали

Region

Horor u komšiluku: Oteli djevojku pa je silovali

14 h

2
Полиција чува Српски културни центар у Загребу

Region

Policija čuva Srpski kulturni centar u Zagrebu

15 h

2
Цвијановић: Срамно ћутање Европске уније

Region

Cvijanović: Sramno ćutanje Evropske unije

18 h

0
Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Region

Pupovac: Sankcionisati odgovorne za širenje govora mržnje i podsticanja na nasilje

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

18

Amad Rori novi igrač KK Igokea

10

12

Uskoro počinje Božićni post: Evo kojih pravila se treba pridržavati

10

10

Potukli se zbog reda na kasi: Isplivali detalji drame u supermarketu

10

08

Ovih pet informacija nikada nemojte dijeliti s umjetnom inteligencijom

10

06

Ovim znakovima Zodijaka se smiješi dobitak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner