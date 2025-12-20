Logo
Peskov: Zelenski protivrječi samom sebi

SRNA

SRNA

20.12.2025

20:17

Песков: Зеленски противрјечи самом себи

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski daje nedosljedne izjave kada komentariše pitanje mogućih predsjedničkih izbora u Ukrajini, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zelenski aktivno komentariše pitanje mogućih izbora, ali donekle protivrječi samom sebi. Kaže da neće dozvoliti nikome, naime, ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, da se miješa u izbore kao odgovor na Putinov prijedlog o garantovanju bezbjednosti", istakao je Peskov.

Peskov je pojasno da se Zelenski ne protivi miješanju, ali je protiv uplitanja kada su u pitanju izbori, te da se ranije obratio Amerikancima.

"Diskusije o mogućnosti izbora su u toku i ova tema ostaje aktivna", dodao je Peskov.

гужве на граници

BiH

Saobraćajni kolaps na ulazu u BiH

Putin je rekao juče da je Rusija spremna da razmotri osiguranje bezbjednosti tokom izbora u Ukrajini, uključujući i uzdržavanje od udara duboko unutar njene teritorije.

Zelenskom je predsjednički mandat istekao 20. maja 2024. godine, ali su novi izbori otkazani pod izgovorom vanrednog stanja i opšte mobilizacije.

Američki predsjednik Donald Tramp je u februaru nazvao Zelenskog diktatorom bez izbora ističući da je njegov rejting odobravanja pao na četiri odsto.

Dmitrij Peskov

Vladimir Zelenski

