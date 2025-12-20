Logo
Počinje zimsko godišnje doba: Sutra nas očekuje najkraći dan u godini

ATV

20.12.2025

20:05

Почиње зимско годишње доба: Сутра нас очекује најкраћи дан у години
Zima počinje sutra 21. decembra u 16 časova i 3 minuta, navodi se u obavještenju Astronomskog društva "Ruđer Bošković".

U isto vrijeme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti počinje ljeto.

Prvi dan zime je ujedno i najkraći dan u godini (zimski solsticij).

Nakon 21. decembra dani počinju da se produžavaju. Zima će trajati do petka, 20. marta 2026. godine (proljećna ravnodnevica), kada će u 15.46 sati početi proljeće. Ukupno trajanje ove astronomske zime biće 88 dana, 23 sata i 42 minuta.

