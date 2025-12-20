Milioni korisnika bankomata će dobiti odštetu

Kompanije Viza i Masterkard platiće ukupno 167,5 miliona dolara kako bi riješile grupnu tužbu u kojoj su optuženi za zavjeru s ciljem održavanja vještački visokih naknada za pristup bankomatima.

Predložena nagodba, koja još čeka odobrenje sudije, podneta je juče saveznom okružnom sudu u Vašingtonu, piše Gardijan.

Prema sporazumu, novac bi bio isplaćen milionima vlasnika kartica kojima su naplaćene naknade za podizanje gotovine na nezavisnim bankomatima koji nisu u vlasništvu banaka. Viza će u fond za nagodbu uplatiti oko 88,8 miliona dolara, a Masterkard oko 78,7 miliona. Novac će biti podijeljen onima koji su te transakcije obavljali od oktobra 2007. godine.

Advokati tužilaca su u sudskom podnesku nagodbu nazvali "izvrsnim rezultatom, s obzirom na rizike daljnjeg progona". Najavili su kako će od suda zatražiti do 30% fonda, što iznosi oko 50 miliona dolara, za pokrivanje sudskih troškova. Ni Viza ni Masterkard, kao ni glavni advokati potrošača, nisu odmah komentarisali slučaj, prenosi Indeks.

Dugogodišnja pravna bitka

Tužba je podignuta još 2011. godine, kada su potrošači osporili pravila Vize i Masterkard koja su spriječavala nezavisne operatere bankomata da ponude niže cijene svojih usluga. Obje kompanije su tokom postupka negirale bilo kakve nepravilnosti.

Republika Srpska Tadić: Zahiragić Istočnom Sarajevu dao novo ime - Turbe

Ovo je jedan od tri povezana slučaja na saveznom sudu u Vašingtonu. Prošle godine su Viza i Masterkard pristali da plate 197,5 miliona dolara za rešavanje sličnih zahteva druge grupe korisnika, koji su tvrdili da su im prekomerno naplaćene naknade na bankomatima kojima upravljaju banke. Nekoliko banaka je 2021. pristalo da plati 66 miliona dolara u sklopu nagodbi u istom sporu.

Treća tužba, koju su pokrenuli nezavisni vlasnici i operateri bankomata, još čeka rešenje u istom sudu, a u međuvremenu se Visa suočava i sa drugim antimonopolskim tužbama, uključujući i onu Ministarstva pravosuđa, koje optužuje kompaniju za ilegalnu monopolizaciju američkog tržišta debitnih kartica, prenosi B92.