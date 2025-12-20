Snupi prodat za 457 miliona dolara

Kompanija Soni objavila je da je postigla dogovor sa kanadskom kompanijom Vajld brejn u preuzimanju udela od 41 odsto u popularnoj franšizi o Snupiju i Čarliju Braunu za 457 miliona dolara.

Nakon realizacije posla, za koji je potrebno regulatorno odobrenje, Soni će indirektno kontrolisati ukupno 80 odsto firme Pinats holdings, prenosi Varajeti.

Japanski Soni mjuzik entertejment poručuje da je cilj akvizicije dalji razvoj i jačanje globalne vrijednosti brenda Pinats, koji ove godine obeležava 75 godina postojanja.

Region Uhapšen hladnokrvni ubica: Brutalno pretukao muškarca, dovukao do jezera i likvidirao

Brend Pinats nastao je 2. oktobra 1950. godine, kada je američki karikaturista Čarls M. Šulc prvi put objavio istoimeni strip u sedam američkih novina.

Kroz likove psa Snupija i dece kao što su Čarli Braun i Lusi, Šulc je spojio jednostavan crtež sa dubokim, često filozofskim humorom, što je stripu donijelo ogromnu popularnost.

Tokom decenija, Pinats su se proširili na animirane TV specijale, filmove i knjige i postali globalni kulturni fenomen, piše Kurir.