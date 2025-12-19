Nastaviti trend rasta u industriji

Diverzifikovanje strukture, povećanje produktivnosti rada i jačanje profitabilnosti kroz tehnološku modernizaciju i energetsku efikasnost predstavljaju glavne zadatke za dalji razvoj privrede u Prijedoru, preporuke su gradskog Odjeljenja za privredu i preduzetništvo.

U izvještaju o poslovanju privrednih subjekata ovo odjeljenje istaklo je potrebu nastavljanja trenda rasta u industriji, podrške tehničkom i sektoru informacionih tehnologija, digitalizovanja trgovine, razvijanja zelene ekonomije i integrisanja poljoprivrede s preradom.

- Sa strukturom u kojoj industrija nosi više od 40 odsto prihoda, trgovina manje od 20 odsto, a usluge i znanje sve više dobijaju na značaju, lokalna ekonomija pokazuje potencijal da postane održiv, konkurentan i uravnotežen model razvoja u kojem rast produktivnosti i zapošljavanja ide ruku pod ruku sa digitalnom i tehnološkom transformacijom - navedeno je u izvještaju.

U 2024. godini ukupni prihodi svih poslovnih subjekata iznosili su 781,5 miliona KM, što je za 5,3 odsto više nego u 2023. godini, dok su rashodi porasli za 7,4 odsto. Zadržana je pozitivna razlika koja je rezultirala ukupnom neto dobiti od 62,6 miliona KM, a gubici su minimalni i nisu ugrozili likvidnost.

- Kapitalna baza povećana je na 544,6 miliona KM, što je rast od 3,2 odsto, a struktura obaveza prema povjeriocima pokazuje smanjenu zavisnost od zaduživanja. Broj zaposlenih iznosio je 15.145, što je povećanje od 0,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je prihod po radniku dostigao oko 51.600 KM, što je rast od približno sedam odsto - piše u izvještaju.

Prerađivačka industrija ostaje najjači oslonac lokalne ekonomije sa prihodom od 325,2 miliona KM, trgovina je drugi najveći sektor i ostvarila je 146 miliona KM prihoda, a poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ostvarili su prihod od 4,9 miliona KM, što predstavlja 0,6 odsto ukupnih prihoda.

Iako je obim proizvodnje mali, u izvještaju je navedeno da ovaj sektor ima značajnu socijalnu i lokalnu funkciju jer obezbjeđuje snabdijevanje i zapošljavanje u ruralnim područjima.

Građevinarstvo, ugostiteljstvo i druge uslužne djelatnosti imali su stabilan rast prihoda, dok sektor stručne, naučne, tehničke i djelatnosti u oblasti informacionih tehnologija predstavlja najdinamičniji dio lokalne privrede sa prihodom od 14,4 miliona KM, što je rast od 38,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Na nivou Republike Srpske, Prijedor učestvuje sa 2,4 odsto u ukupnim prihodima, dva odsto u kapitalu i 5,2 odsto u zaposlenosti.