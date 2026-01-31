Duel vrijedan pravo bogatstvo: Evo koliko koštaju ulaznice za meč Đoković-Alkaraz

Sve je spremno za veliko finale Australijan opena, gdje ćemo gledati Novaka Đokovića kako pokušava da ispiše nove stranice istorije još jednom u svojoj karijeri. On će igrati protiv Karlosa Alkaraza i pokušaće da dođe do 11. trofeja na tlu Melburna, dok njihov duel košta i pravo bogatstvo!

Novak Đoković je napravio veliko iznenađenje, senzaciju, iako je najbolji ikada koji je držao reket u rukama, on je bio izuzetno potcijenjen u polufinalu protiv Janika Sinera kojeg je izbacio sa 3:2 i tako je zakazao duel sa Špancem.

Hronika Prešao u suprotnu traku, pa se zakucao u kamion

Naravno, ovo je još jedna prilika da vidimo duel "stare" i "nove" škole tenisa, pitanje je koliko ćemo još puta i imati priliku da vidimo isto, pa samim tim i treba uživati u ovoj prilici. Međutim, stvari su malo drugačije, pa je pitanje i koliko se može uživati u ovakvom duelu, s obzirom na to kakve su cijene ulaznica.

Jedan od navijača je objavio cijene za finalni duel, a najjeftinije karte iznose vrtoglavih 1.900 australijskih dolara! Da stvari budu gore, radi se o ne toliko dobrim mjestima, što se može vidjeti i na slici, kako bi rekli u Srbiji - "golubarniku".

Ovaj korisnik društvene mreže "X" je dodao i komentar.

Zdravlje Otišao da zamijeni plombu na zubu, pa završio na aparatima: Ovako je sve pošlo po zlu

- Efekat Đoković. Prošle godine sam bio u Melburnu i cijena je bila oko 700-800 dolara. Ovo su sada najjeftinije karte i to u samom vrhu.