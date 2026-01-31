Duel vrijedan pravo bogatstvo: Evo koliko koštaju ulaznice za meč Đoković-Alkaraz

Izvor:
Sve je spremno za veliko finale Australijan opena, gdje ćemo gledati Novaka Đokovića kako pokušava da ispiše nove stranice istorije još jednom u svojoj karijeri. On će igrati protiv Karlosa Alkaraza i pokušaće da dođe do 11. trofeja na tlu Melburna, dok njihov duel košta i pravo bogatstvo!
Novak Đoković je napravio veliko iznenađenje, senzaciju, iako je najbolji ikada koji je držao reket u rukama, on je bio izuzetno potcijenjen u polufinalu protiv Janika Sinera kojeg je izbacio sa 3:2 i tako je zakazao duel sa Špancem.
Naravno, ovo je još jedna prilika da vidimo duel "stare" i "nove" škole tenisa, pitanje je koliko ćemo još puta i imati priliku da vidimo isto, pa samim tim i treba uživati u ovoj prilici. Međutim, stvari su malo drugačije, pa je pitanje i koliko se može uživati u ovakvom duelu, s obzirom na to kakve su cijene ulaznica.
Jedan od navijača je objavio cijene za finalni duel, a najjeftinije karte iznose vrtoglavih 1.900 australijskih dolara! Da stvari budu gore, radi se o ne toliko dobrim mjestima, što se može vidjeti i na slici, kako bi rekli u Srbiji - "golubarniku".
Ovaj korisnik društvene mreže "X" je dodao i komentar.
- Efekat Đoković. Prošle godine sam bio u Melburnu i cijena je bila oko 700-800 dolara. Ovo su sada najjeftinije karte i to u samom vrhu.
The Djokovic effect. Last year I was in Melbourne and the final was about $700-800. These are the cheapest tickets, high up in the upper level. pic.twitter.com/AoVcmPxgjt— Dani Bunny 🇷🇴 🇺🇸 (@DaniBunny2012) January 30, 2026
