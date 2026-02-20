Logo
Za nekoliko sati ponovo snijeg

ATV

20.02.2026

18:43

Foto: ATV

Kroz nekoliko sati nas ponovo očekuje snijeg. Zahlađenje neće potrajati dugo, jer se već narednog vikenda očekuje ljepše vrijeme i ugodnije temperature.

"Tokom noći i jutra oblačno sa slabim snijegom ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku, na jugu vedro. Lokalno se oko rijeka i po kotlinama očekuje jutarnja magla. U nastavku dana uglavnom suvo i uz kraće sunčane periode, na jugu sunčanije uz umjerenu oblačnost i vjetrovito. Kasnije popodne i uveče pretežno oblačno uz nov slab do umjeren snijeg od sjeverozapada ka jugoistoku", saopšteno je iz RHMZ.

Minimalna temperatura vazduha od -5°S do 0°S, na jugu do 4°S.

Maksimalna temperatura vazduha od 2°S do 7°S, na jugu do 12°S, u višim predjelima od -1°S.

Sutra se u većem dijelu dana očekuje pretežno oblačno i uglavnom suvo. Ujutru i uveče se očekuje slaba prolazna susnježica ili snijeg.

Vremenska prognoza

