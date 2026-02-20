Baka pokazao osumnjičenog: "Ovaj digitalac mi je zapalio kola"

Jutjuber Bogdan Ilić nedavno je ostao bez skupocjenog automobila nakon što mu je u Beogradu na vodi zapaljen džip Brabus ispred zgrade u luksuznom naselju.

U međuvremenu, MUP je saopštio da je 23-godišnji mladić priveden zbog sumnje da je počinio ovo krivično d‌jelo.

Pripadnici Uprave kriminalističke policije i Bezbjednosno-informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su Z. R. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično d‌jelo iznuda u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

Baka Prase se oglasio na društvenim mrežama i pokazao kako izgleda osumnjičeni:

Osumnjičeni za paljenje vozila

- Inače, ovaj digitalac mi je zapalio kola. Večeras u lajvu detaljnije - napisao je Baka.

Na slici se vidi mladić u ranim dvadesetim godinama, a riječ je o privatnoj fotografiji koja je izazvala burne reakcije na Bakinom storiju.

Influenser je u jednom od svojih lajvova istakao da neće dati nijedan dinar reketašima koji žele da mu iznude novac na bilo koji način.

Podsjetimo, uhapšeni mladić se sumnjiči da je 16. februara oko 3.26 časova u Hercegovačkoj ulici namjerno izazvao požar na vozilu marke "Mercedes G 800 Brabus" influensera Bogdana Ilića (Baka Prase). Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.