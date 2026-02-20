Ovo je Dijana - druga supruga Baje Malog Knindže

Mirko Pajčin poznatiji kao Baja Mali Knindža godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Dijanom koju nemamo često prilike da vidimo u javnosti.

Nakon kraha prvog braka, pjevač je pronašao mirnu luku sa Dijanom sa kojom ima dva sina, dok iz prethodne zajednice ima još četvoro nasljednika.

Baja Mali Knindža je drugi put stao na ludi kamen prije sedam godina, kada je izgovorio sudbonosno "Da" na romantičnom vjenčanju na Santoriniju.

Iste godine na svijet je došao sin Gavrilo, a 2018. i drugi nasljednik Danilo.

Iako se Dijana ne eksponira u javnosti, pjevač ne krije ljubav prema supruzi, pa tako često na društvenim mrežama podijeli zajedničke fotografije, ali i napiše neki emotivni citat, ili čak cijelu pjesmu, a ne krije kolika mu je žena podrška kada je u pitanju njegova karijera.

Baja je nedavno govorio ljubavi sa Dijanom.

"Ona je moja najiskrenija ljubav dosad. Ona me je smirila i promijenila. Kamo sreće da sam je ranije sreo. Zajedno smo 10 godina, upoznao sam je ispred mjenjačnice i odmah poljubio. Vjenčali smo se prije nekoliko godina na Santoriniju i imamo dva sina", rekao je Baja.

On se tada dotakao i roditeljstva i posvećenosti djeci.

"Svaki momenat s mojom djecom mi je najbitniji. Nisam bio uz njih jer sam često putovao zbog nastupa, ali svaki svoj slobodan dan gledam da im posvetim. Po tri mjeseca sam umio da provedem na drugom kontinentu. Djeca su mi muzički nadarena, ali ne znam imaju li takve ambicije. Ne stiže se lako do uspjeha u ovom poslu", kazao je Baja svojevremeno za medije.