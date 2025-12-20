Uhapšen hladnokrvni ubica: Brutalno pretukao muškarca, dovukao do jezera i likvidirao

Međimurska policija uhapsila je 28-godišnjaka zbog sumnje da je 8. jula ove godine na ribnjaku u Maloj Subotici u večernjim satima vatrenim oružjem ubio 33-godišnjeg muškarca.

Tijelo žrtve bilo je pronađeno kod ribnjaka, a policija je nakon istrage potvrdila da je osumnjičeni izveo izuzetno brutalan zločin.

"Tokom izuzetno zahtjevnog i složenog kriminalističkog istraživanja, na osnovu naloga Županijskog suda u Varaždinu, obavljene su više pretraga osoba, vozila i porodica na području Male Subotice", saopštila je Policijska uprava međimurska.

Prema informacijama, hladnokrvni ubica je prvo brutalno pretukao žrtvu, a zatim je doveo do ribnjaka gde je izvršio likvidaciju. Tijelo je sakrio u visoku travu kako bi ga prikrio od prolaznika.

Kako su ranije pisali mediji, žrtva je na mjesto zločina bila namamljena dogovorenim sastankom sa ubicom.

"Ubica ga je prvo brutalno pretukao, doveo do jezera i onda ga likvidirao", dodao je Mikić.

Osumnjičeni 28-godišnjak uhapšen je danas u jutarnjim satima, a protiv njega će biti podnijeta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu. U zakonskom roku biće predat na dalji pritvor, piše Dnevnik.hr.