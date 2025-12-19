Sušene grožđice se povlače sa tržišta

Hrvatskoj su povučene iz prodaje sušene grožđice proizvođača "Natura" zbog povišenog nivoa pesticida, saopšteno je iz Hrvatskog inspektorata.

Riječ je o pakovanjima od 200 i 500 grama.

Ovi proizvodi povlače se sa tržišta zbog povišenog nivoa pesticida tiodikarba, koji je insekticid.

Uvoznik proizvoda je "Marjan voće", a zemlja porijekla Iran.