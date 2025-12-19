Kola Hitne se zakucala u "maricu", ima povrijeđenih

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Grčkoj kada je ambulantno vozilo privatne bolnice, koje je prevozilo pacijente, udarilo u policijski kombi postavljen zbog blokade puta. U sudaru je povrijeđen jedan član posade hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u popodnevnim satima, dok su se u ambulanti nalazila dva pacijenta na putu ka bolnici. Prema prvim informacijama, sudar je bio snažan, ali su posljedice, srećom, bile blaže nego što se u prvi mah strahovalo.

Hitna naletjela na policijski kombi

Prema svjedočenju suvozača u ambulanti, vozilo je bez zadržavanja prošlo kroz blokadu koju su postavili poljoprivrednici. Međutim, samo nekoliko trenutaka kasnije, na kolovozu se pojavio policijski kombi, koji je, kako navodi, bio gotovo popriječno parkiran.

„Nismo ga videli na vrijeme. Nije imao uključena svjetla, osim rotacije. Vozač je pokušao da izbjegne sudar, ali nije uspio“, rekao je suvozač ambulante iz Grčke.

Pacijenti bez težih povreda

U policijskom kombiju nalazili su se policajci koji su, prema dostupnim informacijama, prošli bez povreda. Ni pacijenti iz ambulante nisu zadobili teže povrede, dok je jedan član medicinske posade povrijeđen i zbrinut nakon sudara.

"Sve se dogodilo u sekundi. Ništa se nije videlo. Srećom, svi smo ostali živi“, izjavio je jedan od pacijenata.

Uzrok nesreće biće utvrđen istragom, a incident je ponovo otvorio pitanje bezbjednosti, vidljivosti i signalizacije tokom privremenih blokada puteva, naročito kada je riječ o prolasku vozila hitnih službi, piše Blic.