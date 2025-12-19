Stravična smrt poznatog zlatara

Beživotno tijelo Nikole Granijerija (73) pronađeno je u četvrtak, 18. decembra, u njegovom stanu u tršćanskoj četvrti San Luiđi. Muškarac je zatečen u lokvi krvi, sa ozbiljnom povredom glave, dok je unutrašnjost stana bila u potpunom neredu. Policija zasad ne isključuje mogućnost nasilne smrti, a presudne odgovore trebalo bi da pruži obdukcija.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Kriminalističke policije i Forenzičke službe, kao i ekipa hitne pomoći 118, koja je mogla samo da potvrdi da je smrt nastupila nekoliko sati ranije. Uviđaju su prisustvovali i dežurni tužilac Andrea La Ganga, kao i glavni tužilac Trsta Patrizia Kastaldini.

Kako se navodi, policiju je alarmirala osoba bliska preminulom, a dosadašnjom proverom utvrđeno je da se u trenutku pronalaska tela u stanu nije nalazio niko drugi.

Stan je bio potpuno ispreturan - fioke su bile razbacane, a tragovi krvi primjećeni u više prostorija. Na tijelu je konstatovana povreda glave, ali za sada nije jasno da li je ona nastala kao posljedica napada ili eventualnog pada, prenosi portal "Fanpage".

Upravo zbog toga obdukcija će imati ključnu ulogu u rasvjetljavanju uzroka smrti. Istražni organi u ovoj fazi postupka ne isključuju ubistvo, dok se mogućnost samoubistva, prema nezvaničnim informacijama, gotovo u potpunosti isključuje.

Dodatnu sumnju budi činjenica da je Granijeri ranije radio kao trgovac u zlatarama za otkup plemenitih metala, zbog čega se razmatra i moguća povezanost smrti sa njegovim nekadašnjim poslovima. Takođe je poznato da je prije više godina bio predmet sudske istrage zbog sumnje na zelenaštvo, ali je u tom postupku kasnije oslobođen.

Istraga je i dalje u toku, a policija je već obavila razgovore sa više osoba. Pojedini izvori navode da su dvije mlađe osobe privedene na informativni razgovor, ali ta informacija još uvijek nije zvanično potvrđena.

Zadržavanje potpune diskrecije od strane policije, prema procjeni izvora bliskih istrazi, ukazuje na to da bi okolnosti Granijerijeve smrti mogle biti znatno složenije nego što se u početku pretpostavljalo, prenosi "24Sedam".