Logo
Large banner

Stravična smrt poznatog zlatara

19.12.2025

20:48

Komentari:

0
Стравична смрт познатог златара
Foto: Coman Yu/Pexels

Beživotno tijelo Nikole Granijerija (73) pronađeno je u četvrtak, 18. decembra, u njegovom stanu u tršćanskoj četvrti San Luiđi. Muškarac je zatečen u lokvi krvi, sa ozbiljnom povredom glave, dok je unutrašnjost stana bila u potpunom neredu. Policija zasad ne isključuje mogućnost nasilne smrti, a presudne odgovore trebalo bi da pruži obdukcija.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici Kriminalističke policije i Forenzičke službe, kao i ekipa hitne pomoći 118, koja je mogla samo da potvrdi da je smrt nastupila nekoliko sati ranije. Uviđaju su prisustvovali i dežurni tužilac Andrea La Ganga, kao i glavni tužilac Trsta Patrizia Kastaldini.

Kako se navodi, policiju je alarmirala osoba bliska preminulom, a dosadašnjom proverom utvrđeno je da se u trenutku pronalaska tela u stanu nije nalazio niko drugi.

Stan je bio potpuno ispreturan - fioke su bile razbacane, a tragovi krvi primjećeni u više prostorija. Na tijelu je konstatovana povreda glave, ali za sada nije jasno da li je ona nastala kao posljedica napada ili eventualnog pada, prenosi portal "Fanpage".

Marija Zaharova

Svijet

Zaharova: Evropske birokrate kopaju po džepovima svojih poreskih obveznika

Upravo zbog toga obdukcija će imati ključnu ulogu u rasvjetljavanju uzroka smrti. Istražni organi u ovoj fazi postupka ne isključuju ubistvo, dok se mogućnost samoubistva, prema nezvaničnim informacijama, gotovo u potpunosti isključuje.

Dodatnu sumnju budi činjenica da je Granijeri ranije radio kao trgovac u zlatarama za otkup plemenitih metala, zbog čega se razmatra i moguća povezanost smrti sa njegovim nekadašnjim poslovima. Takođe je poznato da je prije više godina bio predmet sudske istrage zbog sumnje na zelenaštvo, ali je u tom postupku kasnije oslobođen.

Istraga je i dalje u toku, a policija je već obavila razgovore sa više osoba. Pojedini izvori navode da su dvije mlađe osobe privedene na informativni razgovor, ali ta informacija još uvijek nije zvanično potvrđena.

Zadržavanje potpune diskrecije od strane policije, prema procjeni izvora bliskih istrazi, ukazuje na to da bi okolnosti Granijerijeve smrti mogle biti znatno složenije nego što se u početku pretpostavljalo, prenosi "24Sedam".

Podijeli:

Tagovi:

zlatara

smrt

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Захарова: Европске бирократе копају по џеповима својих пореских обвезника

Svijet

Zaharova: Evropske birokrate kopaju po džepovima svojih poreskih obveznika

33 min

0
Масовно тровање у старачком дому, преминуло троје корисника

Svijet

Masovno trovanje u staračkom domu, preminulo troje korisnika

58 min

0
Рим ће туристима наплаћивати улазнице за чувену фонтану

Svijet

Rim će turistima naplaćivati ulaznice za čuvenu fontanu

1 h

0
Овај град је увео ноћни такси за жене

Svijet

Ovaj grad je uveo noćni taksi za žene

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

59

Banka tajno prikupljala lične podatke klijenata putem aplikacije: Evo kako je otkrivena

20

57

Pripremite se za najkraći dan u godini: Donosi dobru vijest

20

48

Stravična smrt poznatog zlatara

20

47

Maratonci trče počasni krug: Omiljen među svim generacijama

20

44

Prodavali teško zaraženo meso sugrađanima i zaradili pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner