Pratio ženu do posla, a onda joj prijetio

Пратио жену до посла, а онда јој пријетио
Danas u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je N.S. (52) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo "proganjanje", a koji je po nalogu javnog tužioca zadržan do 48 časova u stanici na Novom Beogradu.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od septembra do 19. decembra 2025. godine, uporno, preduzimao radnje u cilju fizičkog približavanja oštećenoj M.F.K. (49) i nastojao da protiv njene volje sa njom uspostavi kontakt neposredno na taj način što je dolazio do zdravstvene ustanove u kojoj oštećena radi, te joj prijetio napadom na život.

породица Станишић

Društvo

Nada i Zoran u punoj kući djece sa radošću iščekuju praznike

Iznoseći odbranu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnog djela, a imajući u vidu postojanje opasnosti od bjekstva i okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnijelo prijedlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor, piše Kurir.

