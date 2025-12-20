Izrešetan automobil jednog od vođa navijača FK Zemun

U beogradskom naselju Zemun, u petak oko 23 časa, došlo je do pucnjave u kojoj je meta bio Jevto Jevtić, jedan od vođa navijača FK Zemun.

Prema nezvaničnim informacijama, napad se dogodio dok je Jevtić bio u pokretu. On se nalazio u svom automobilu kada su, za sada nepoznati napadači, otvorili vatru i vozilo bukvalno zasuli mecima.

Odmah nakon ispaljenih hitaca, počinioci su pobjegli sa lica mjesta. Policijske patrole su ubrzo blokirale ovaj dio Zemuna, ali su napadači i dalje u bjekstvu i za njima se intenzivno traga.

Policija trenutno prikuplja dokaze sa terena, a provjeravaju se i snimci sa okolnih nadzornih kamera kako bi se utvrdio pravac bežanja napadača i identifikovalo vozilo koje su koristili.

Detalji o Jevtićevom zdravstvenom stanju i stepenu oštećenja automobila za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a motiv ovog napada biće utvrđen daljim operativnim radom, piše Telegraf.