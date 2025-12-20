Tramp doputovao na Floridu

Američki predsjednik Donald Tramp doputovao je u svoje imanje na Floridi, oko 100 kilometara od Majamija, gdje se očekuju razgovori o rješavanju ukrajinskog sukoba, javila je njegov pres-služba.

Specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ranije je saopštio da je na putu ka Majamiju.

Američki mediji su javili da se očekuje da Dmitrijev ovog vikenda posjeti Majami radi razgovora o Ukrajini sa specijalnim izaslanikom predsjednika SAD Stivom Vitkofom i zetom američkog lidera Džaredom Kušnerom.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da bi danas mogao da doputuje na Floridu radi učešća u razgovorima o ukrajinskom sukobu.

Tokom jučerašnjeg dana sa delegacijom SAD i predstavnicima EU razgovarali su Ukrajinci predvođeni Rustemom Umerovim. On je nakon sastanka saopštio da je obavijestio predsjednika Vladimira Zelenskog o rezultatima.

"Dogovorili smo se sa našim američkim partnerima o daljim koracima i nastavku zajedničkog rada u bliskoj budućnosti", napisao je Umerov na "Iksu".