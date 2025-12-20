Nadal: Ne vjerujem da će me Alkaraz zvati

Samo nekoliko dana nakon što je Karlos Alkaraz okončao saradnju sa Huanom Karlosom Fererom, španski i svjetski tenis bruje o pitanju: ko će biti novi trener najboljeg igrača svijeta?

Iako je zasad ulogu prvog čoveka stručnog štaba preuzeo Fererov doskorašnji asistent, Samuel Lopes, očekivanja su da će uz dvadesetjednogodišnjeg fenomena uskoro sjesti veliko trenersko ime.

Pošto istorija pokazuje da najveće španske zvezde obično biraju zemljake, pažnja javnosti okrenuta je – ka porodici Nadal.

Konkretno, ka Toniju Nadalu, arhitekti gotovo svih Rafaela Nadalovih najvećih uspjeha.

Ipak, legendarni trener tvrdi da ne očekuje Alkarasov poziv.

„Ne vjerujem da će me Karlos pozvati. Mislim da će njegov otac sada imati veću ulogu, a i Lopes je odličan trener. Siguran sam da Karlos može da nađe mnogo bolje trenere od mene.“

Toni ne krije ni iznenađenje cijelom situacijom, potvrđujući da je i dalje teško pronaći logično objašnjenje za prekid koji je iznenadio svijet tenisa.

Alkaraz i Ferero osvojili su zajedno šest gren slem trofeja, a španski mediji posljednjih dana spekulišu da je jedan od razloga raskola razlika u razmišljanju o profesionalnoj disciplini i „noćnom životu“ mladog šampiona.

„Ja sam bio veoma zahtijevan dok Rafa nije postao punoletan, a onda sam mu prebacio svu odgovornost. Od 18. sam mu rekao da radi kako želi. Kada je Rafa bio na terenu, pomagao sam mu. Kada nije, živio je svoj život.“

Ali, kako dodaje, postoji važna razlika između dvojice velikih španskih tenisera: Rafa je živio za tenis i gotovo ništa drugo ga nije zanimalo, dok je Alkaraz, navode španski mediji, mnogo više privučen životom van terena.

Paralelno, pojavile su se i spekulacije da je Fereru bio ponuđen novi ugovor sa smanjenim primanjima, uz samo dva dana da donese odluku.

„Siguran sam da razlog za ovaj razlaz nije teniske prirode“, zaključio je Toni Nadal, prenosi Sputnjik.