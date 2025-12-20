Logo
Viber dobio nove korisne funkcije

Izvor:

Informer

20.12.2025

17:16

Komentari:

0
Вибер добио нове корисне функције
Foto: Pexels

Rakuten Viber je najavio partnerstvo sa kompanijom DoubleVerify s ciljem unaprijeđenja transparentnosti, bezbednosti i efikasnosti oglašavanja na svojoj platformi.

Kroz ovu saradnju, oglašivačima na Viberu biće dostupni napredni alati za provjeru vidljivosti oglasa, mjerenje pogodnosti sadržaja za brendove, kao i identifikaciju i filtriranje nevažećeg i potencijalno lažnog internet saobraćaja. Time se dodatno jača kontrola nad time gdje i u kom kontekstu se oglasi prikazuju, kao i njihova ukupna učinkovitost.

DoubleVerify tehnologija omogućava analizu pozicija oglasa, procenat njihove vidljivosti i detaljne uvide u performanse kampanja, što oglašivačima daje preciznije podatke za optimizaciju i donošenje odluka zasnovanih na kvalitetu medija.

Partnerstvo dolazi u trenutku kada je, prema industrijskim podacima, lažni saobraćaj generisan botovima u digitalnom oglašavanju porastao za 86 odsto tokom druge polovine prošle godine, dok je većina oglašivača izrazila zabrinutost zbog bezbjednosti i konteksta u kome se njihovi oglasi pojavljuju.

Mraz zima

Društvo

Kakvo nas vrijeme čeka u Novogodišnjoj noći?

Iz Rakuten Viber ističu da je bezbjednost korisnika i oglašivača u središtu njihovog poslovanja.

"Naše partnerstvo sa DoubleVerify oglašivačima pruža dodatnu sigurnost da će njihove kampanje biti plasirane u bezbjednom, transparentnom i relevantnom okruženju", izjavio je Žan-Mark Alomasor, viši direktor za reklamna rešenja u Rakuten Viberu.

Sličan stav dolazi i iz DoubleVerifyja.

"Ova saradnja omogućava nam da podržimo Rakuten Viber u postizanju visokih standarda mjerenja i efikasnosti digitalnih kampanja, uz pouzdano i interaktivno okruženje za brendove", rekao je Dejvid Godard, viši potpredsjednik kompanije DoubleVerify, piše Informer.

