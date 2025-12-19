Potencijalna vanzemaljska prijetnja: Čudno ponašanje objekta koji prolazi pored Zemlje

Interstelarni objekt 3I/ATLAS - poznatiji kao kometa o kojoj svi pričaju - samo je dan udaljen od najbliže tačke prolaska kroz Zemlju.

Kometa, koja će proći pored Zemlje 19. decembra prije nego što nestane u svemiru, bio je predmet brojnih špekulacija otkako je otkriven u julu, a fizičar Avi Leb iznio je ideju da 3I/ATLAS može biti "potencijalna neprijateljska vanzemaljska prijetnja", piše UNILAD.

Lebovi argumenti nisu isključivo spekulativni, jer ovaj naučnik sa Harvarda tvrdi da 3I/ATLAS posjeduje nekoliko neobičnih karakteristika, uključujući "anti-rep" i neuobičajenu putanju, što znači da ne možemo isključiti mogućnost da objekt ima nenaturalno porijeklo - što je u suprotnosti s mišljenjem NASA.

A sada se čini da pokazuje niz čudnih ponašanja dok se priprema da brzo proleti pored Zemlje.

Šta 3I/ATLAS sada radi?

Prema najnovijim zapažanjima Leba, koja je podijelio na Mediumu, 3I/ATLAS ima putanju koja je usko usklađena s putanjama planeta u Sunčevom sistemu, "unutar pet stepeni" od ekliptičkog plana planeta koje orbitiraju oko Sunca.

Leb tvrdi da ovo sugeriše da "putanja možda nije slučajna".

Leb je takođe spomenuo nedavnu studiju koju je sprovela ekipa astronoma na Tenerifeu, koja je otkrila "periodični zanošenje" koje dolazi iz mlaza u jezgri 3I/ATLAS-a.

Leb je tvrdio da postoji samo 0,5 posto vjerovatnoće da su ti nalazi slučajni i, pojednostavljeno rečeno, da je takav nivo preciznosti vjerovatnije povezan s tehnološkim svemirskim brodom koji manevrira kroz svemir.

Prema najnovijim podacima o praćenju, 3I/ATLAS je ubrzao otkako je prošao pored Sunca u oktobru.

Smitsonian navodi da trenutna brzina kometa iznosi 130.000 milja na sat (209.214 kilometara na sat), što ga čini najbržom brzinom ikada zabilježenom za objekat koji posjećuje naš Sunčev sistem iz svemira.

Iako će kometa zaista biti na svom najbližem punktu prema Zemlji sutra, važno je naglasiti da to ne znači da će zapravo biti blizu našoj planeti, jer "blizu" u ovom kontekstu znači 170 miliona milja udaljenosti.