Horoskop za petak: Mirniji ulazak u vikend

Ovan

Posao: Petak donosi dobar zamah i osjećaj da se stvari konačno pokreću. Ako imate rok, možete ga danas zatvoriti bez mnogo drame, ali pod uslovom da ne pokušavate da sve uradite sami. Budite jasni u komunikaciji, ali ne previše oštri.

Ljubav: Potreba za iskrenošću i toplinom je naglašena u vezama. Tenzije u vezi se smiruju ako prestanete da dokazujete ko je u pravu. Samci mogu doživeti brz, lijep klik sa osobom koja odgovara njihovoj energiji.

Zdravlje: Višak energije traži izlaz. Šetnja i malo istezanja, posebno za vrat i ramena, pomaže.

Bik

Posao: Dan je stabilan i pogodan za završavanje zadataka, kontrolu troškova i planiranje za sljedeću nedjelju. Ukoliko se pojavi dodatni zadatak, rješavate ga mirno i bez panike, što drugima daje osjećaj sigurnosti.

Ljubav: Energija ljubavi je mirna i nježna.

U vezi vas povezuju sitnice, zajednički obrok, tiha podrška, dogovor bez napetosti. Slobodni mogu osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje pouzdano i toplo.

Zdravlje: Pazite na ishranu i slatkiše. Tijelo će dobro reagovati na lakše obroke i više vode.

Blizanci

Posao: Petak je brz, pun poruka i manjih promjena u vašem planu. U svom ste elementu, ali pazite da se ne ometete. Ako danas organizujete svoju listu prioriteta, do popodneva ćete osjetiti veliko olakšanje.

Ljubav: U ljubavi je naglašena komunikacija. U vezi pomaže otvoreno govorenje, ali bez sarkazma. Samci mogu dobiti poruku koja inicira druženje, možda čak i spontani sastanak.

Zdravlje: Moguća je mentalna napetost. Pauze bez ekrana i mirnije veče su najbolji izbor.

Rak

Posao: Danas je važno da ne nosite tuđe emocije i tuđe obaveze. Ako postavite jasne granice, petak može biti mirniji nego što očekujete. Dobar dan za okončanje i sklapanje dogovora koji će vam olakšati sljedeću nedjelju.

Ljubav: Stvari se smiruju u ljubavi. Osjećaj sigurnosti se vraća u vezu kroz toplu komunikaciju. Samci mogu osjetiti da im neko pažljivo prilazi, bez pritiska.

Zdravlje: Može biti prisutan osjetljiv stomak i umor. Topla hrana i raniji san pomažu.

Lav

Posao: Petak vam daje šansu da zablistate, ali na pametan način. Ako se ukaže prilika da govorite, prezentujete ili vodite, iskoristite je. Samo pazite da se ne upustite u takmičenje sa kolegama.

Ljubav: U ljubavi je naglašena potreba za pažnjom. U vezi pomaže više nježnosti, a manje ponosa. Slobodni ljudi privlače pažnju, a neko bi mogao biti ohrabren da napravi prvi korak.

Zdravlje: Energija je dobra, ali je lako pretjerati. Uvedite pauzu i odmor.

Djevica

Posao: Ovo je odličan dan za završavanje poslova, provjeru detalja i sređivanje svega što je ostalo „neriješeno“. Neko može računati na vas više nego što je fer, zato budite jasni gdje su vaše granice.

Ljubav: Praktična podrška je važna u vezama.

U vezi se bliskost jača kroz sitnice, a samci mogu upoznati nekoga kroz rutinu, posao ili svakodnevne obaveze.

Zdravlje: Stres se lako može prenijeti na varenje. Lagani obroci i šetnja poslije posla su dobar izbor.

Vaga

Posao: Danas ste dobri u saradnji i kompromisu. Ako treba da riješite neki nesporazum, najbolji ste u tome. Dobar dan za kreativne zadatke i završavanje stvari bez previše pritiska.

Ljubav: Energija ljubavi je nežna, a odnosi se mogu poboljšati malim gestom pažnje. Slobodni mogu dobiti kompliment ili poruku koja djeluje jednostavno, ali je veoma prijatna.

Zdravlje: Vaš vrat i leđa mogu biti osjetljivi. Pazite na držanje i pravite pauze od sjedenja.

Škorpija

Posao: Fokus je jak i danas možete riješiti tešku stvar bez mnogo buke. Ako postoji nešto što treba razjasniti, petak je dobar dan da se podvuče crtica ili donese odluka.

Ljubav: U ljubavi se naglašava iskrenost. U vezi se može pokrenuti tema koja donosi olakšanje. Slobodne privlače ljudi koji žele dubinu, a ne površan razgovor.

Zdravlje: Potreban vam je mir. Izbjegavajte previše stresne razgovore i ostajanje budnim do kasno.

Strijelac

Posao: Dan je dobar za pravljenje dogovora, planova i „zaokruživanje“ nedjelje. Ako treba da ubjedite nekoga ili pokrenete ideju, danas imate dobar učinak. Pazite da ne preskočite detalje.

Ljubav: U ljubavi su potrebni spontanost i smijeh. Zajednički plan za vikend pomaže u vezi. Slobodni se lako povezuju sa ljudima, posebno u opuštenoj atmosferi.

Zdravlje: Energija je dobra, ali pazite da ne pretjerujete sa hranom i pićem.

Jarac

Posao: Produktivan petak. Danas možete završiti ono što vas opterećuje i osjetiti olakšanje. Neko primjećuje vašu pouzdanost, a to može doneti konkretne koristi, priznanje ili novu odgovornost.

Ljubav: Malo više topline pomaže u vezama. U vezi, mali gest vrijedi više od velikih riječi. Slobodne privlače stabilne, ozbiljne osobe.

Zdravlje: Ukočenost i umor mogu biti naglašeni. Istezanje i rano spavanje su dobra ideja.

Vodolija

Posao: Danas imate sjajne ideje i sposobnost da brzo pronađete riješenje.

Promjene plana vas ne izbacuju iz sinhronizacije. Dobar dan za kreativne poteze i razgovore koji otvaraju nove mogućnosti.

Ljubav: Ljubav zahtijeva iskrenost i prostor. U vezi je dobro vreme za razgovor bez pritiska. Samci mogu osjetiti privlačnost prema nekome ko je drugačiji od njihovih uobičajenih izbora.

Zdravlje: Mentalni umor od preterane stimulacije. Šetnja i mirno veče pomažu.

Riba

Posao: Intuicija vam pomaže da osjetite šta je prioritet. Dobar dan za kreativne zadatke i rad sa ljudima, ali ne preuzimajte tuđe terete. Najbolje vam ide kada idete korak po korak.

Ljubav: Nježna energija u vezama. Mir se vraća u veze, a samci mogu dobiti znak koji im jasno pokazuje da su nekome važni.

Zdravlje: Emocionalna osjetljivost je pojačana. Mir, muzika i odmor su vam posebno pogodni.

