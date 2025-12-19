Logo
Zašto je psovanje zdravo: Novo istraživanje otkriva kako vam može pomoći

Izvor:

Kliks

19.12.2025

08:09

Komentari:

0
Стрес
Foto: pexels/Andrea Piacquadio

Možda nije u skladu s prazničnim duhom, ali ako se zateknete kako izgovarate psovke naučnici kažu da biste mogli biti na pravom putu.

Novo istraživanje je otkrilo da psovanje može poboljšati fizičke performanse guranjem mozga u "stanje protoka".

"U mnogim situacijama, ljudi se – svjesno ili nesvjesno – suzdržavaju od korištenja pune snage. Psovanje je lako dostupan način da se osjećate fokusirano, samopouzdano i manje ometeno, te da se malo više potrudite" rekao je dr. Ričard Stepens, psiholog sa Univerziteta Kele koji je vodio istraživanje.

Prethodna istraživanja su otkrila da psovanje može povećati snagu i toleranciju na bol u testovima u kojima su učesnici ponavljali psovke dok su se trudili da dođu do krajnjih granica, poput vožnje bicikla maksimalnim naporom ili držanja ruke u ledenoj vodi. Istraživači su prvobitno pretpostavili da psovanje izaziva reakciju "bori se ili bježi", ali nisu pronašli dokaze za to, poput ubrzanog rada srca.

Барт Де Вевер

Svijet

Podvaljivanje Belgiji nije prošlo

Umjesto toga, rezultati istraživanja sugerišu da psovanje izaziva stanje dezinhibicije.

"Psovanjem se oslobađamo društvenih ograničenja i dozvoljavamo sebi da se više trudimo", rekao je Stephens.

Da bi ovo testirali, istraživači su proveli dva eksperimenta u kojima je učestvovalo 192 osobe. Od svakog od učesnika se tražilo da ponavljaju ili psovku po svom izboru ili neutralnu riječ svake dvije sekunde dok izvode sklekove na stolici. Nakon završetka vježbe, odgovarali su na pitanja o svom mentalnom stanju tokom zadatka.

Njihovi odgovori sugerišu da psovanje povećava samopouzdanje, poboljšava psihološki "tok" i odvlači pažnju od zadatka - važni aspekti dezinhibicije. Potvrđujući ranije nalaze, istraživači su otkrili da psovanje povećava vrijeme koje ljudi mogu održati sklek na stolici za 11 posto.

"Ovi nalazi pomažu u objašnjavanju zašto je psovanje toliko uobičajeno. Psovanje je doslovno neutralno u pogledu kalorija, bez droga, jeftino i lako dostupno sredstvo koje nam je na raspolaganju kada nam je potrebno poboljšanje performansi", pojasnio je.

Horoskop

Zanimljivosti

Horoskop za petak: Mirniji ulazak u vikend

Tim takođe istražuje da li bi porast samopouzdanja povezan s psovanjem mogao pomoći u drugim kontekstima, poput javnog nastupa ili romantičnog pristupa.

"Postoji mnogo situacija u kojima bi oklijevanje moglo biti na našu štetu. Možete otići u tihu sobu, psovati minutu, a zatim izaći i održati govor. Kladim se da ljudi to već rade", ispričao je.

Međutim, upozorio je da psovanje nije sasvim bezrizična strategija: "Morate poznavati svoju publiku i ko je u blizini. Mogli biste se naći u nevolji ako neprimjereno psujete".

psovanje

zdravlje

istraživanje

Komentari (0)
