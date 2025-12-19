Logo
Large banner

Kako je Brajan Volš reagovao na presudu doživotnog zatvora

Izvor:

Telegraf

19.12.2025

07:48

Komentari:

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане
Foto: Tanjug/AP

Američki mediji prenose smimak Brajana Volša, koji je izveden iz zgrade suda nakon što mu je izrečena kazna doživotnog zatvora zbog ubistva supruge Ane Volš.

Okružen stražarima, spuštene glave i bez ikakvog otpora, napustio je salu u tišini koja je govorila više od riječi. Na njegovom licu vidio se izraz potpunog sloma – kao da je u tom trenutku shvatio razmjere onoga što je učinio i činjenicu da povratka više nema. Pogled mu je bio prazan, korak spor, a nekadašnja samouvjerenost potpuno je nestala.

Na snimku se vidi Volš kako jedva stoji na nogama, a izraz lica, čini se, svjedoči da se posljednjim atomima bori da ne zaplače.

Podsjetimo, Brajan Volš osuđen je danas na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta zbog ubistva svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Volš proglašen je krivim za ubistvo prvog stepena u ponedjeljak, gotovo tri godine nakon što je Ana nestala na Novu godinu.

U sudnici je bila i njegova majka, koja je, kada su policajci izvodili Brajana poslije izricanja presude, staja sa skrštenim rukama.

Porotnici u Dedamu, u saveznoj državi Masačusets, odbacili su Volšovu tvrdnju da je njegova supruga Ana, direktorka u sektoru nekretnina, iznenada preminula u njihovom domu prije nego što je on započeo internet pretragu, prenosi Telegraf.

Snimak možete pogledati OVDJE.

Podijeli:

Tagovi:

Brajan Volš

Ana Volš

izricanje presude

doživotni zatvor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Oglasila se sestra Ane Volš: Svijet se promijenio

13 h

0
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Izrečena presuda: Evo koliko dugo Brajan Volš ide na robiju

16 h

0
Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане

Svijet

Danas izricanje presude Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane

23 h

0
Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

Svijet

Poruke su slutile najgore: Ovo je Ana Volš pisala majci prije nego što je nestala

1 d

1

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Rusija poslala poruku u 1 sat ujutro dok su trajali pregovori u Briselu: Svi će snositi odgovornost

15 min

0
С лијева на десно, премијерка Данске Мете Фредериксен, предсједник Европског савјета Антонио Коста и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен учествују на конференцији за медије на самиту ЕУ у Бриселу

Svijet

Ukrajini kredit umjesto zamrznute ruske imovine

23 min

0
Осумњичени нападач са Универзитета Браун Клаудија Невеса Валентеа пронађен мртав

Svijet

Osumnjičeni za pokolj na Braunu pronađen mrtav. Ubio je i profesora na MIT-u?

48 min

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

Svijet

Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio Avganistan

51 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

59

Horoskop za petak: Mirniji ulazak u vikend

07

55

Nikoljdan je više od praznika: Simbol brige, zajedništva i identiteta u srpskoj tradiciji

07

48

Kako je Brajan Volš reagovao na presudu doživotnog zatvora

07

46

Rusija poslala poruku u 1 sat ujutro dok su trajali pregovori u Briselu: Svi će snositi odgovornost

07

39

Vozači pažljivo! Moguća poledica i odroni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner