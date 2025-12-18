Danas izricanje presude Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane

Očekuje se da će Viši sud u Norfolku u Masačusetsu danas izreći presudu Brajanu Volšu, osuđenom za ubistvo svoje supruge Ane Volš porijeklom iz Srbije.

Izricanje presude prvobitno je bilo zakazano za srijedu, ali je sud taj rok pomjerio za danas 18. decembra, u 9 časova po lokalnom vremenu (15 časova po srednjoevropskom vremenu).

U ponedjeljak je porota okruga Norfok osudila Volša za ubistvo prvog stepena zbog smrti 39-godišnje supruge, odbacujući teoriju odbrane da je Ana Volš iznenada preminula, a Brajan u panici odbacio njene posmrtne ostatke.

Porota je vijećala više od pet sati tokom dva dana prije nego što je donijela jednoglasnu odluku.

Ta optužba povlači za sobom obaveznu doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Tokom suđenja, tužioci su se u velikoj mjeri oslanjali na digitalne dokaze pronađene na uređajima povezanim sa Brajanom Volšom, uključujući onlajn pretrage kao što su “raščlanjivanje i najbolji načini za odlaganje tijela”, “koliko vremena prođe prije nego što tijelo počne da se osjeća” i “testera za metal najbolji alat za rasčlanjivanje”, prenosi Vašington post.

Svijet Poruke su slutile najgore: Ovo je Ana Volš pisala majci prije nego što je nestala

Istražitelji su takođe pronašli pretrage na laptopu koje su uključivale “koliko dugo neko ko je nestao može da se naslijedi”, “koliko vremena je potrebno da bi nestala osoba proglašena mrtvom” i “da li se mogu baciti dijelovi tijela”, rekli su tužioci poroti.

Snimak sa nadzorne kamere takođe je prikazao čovjeka koji liči na Volša kako baca nešto što je izgledalo kao teške kese za smeće u kontejner nedaleko od kuće para.

Naknadnom pretragom postrojenja za preradu otpada u blizini kuće njegove majke pronađene su kese sa sjekiricom, čekićem, makazama za sečenje, testerom za metal, peškirima i zaštitnim odijelom “Tajvek”, sredstvima za čišćenje, Prada tašnom, čizmama poput onih u kojima je Ana Volš posljednji put viđena i karticom o vakcinaciji protiv COVID-19 sa njenim imenom.

Tužioci su rekli poroti da je Kriminalistička laboratorija države Masačusets pregledala neke od predmeta i pronašla DNK Ane i Brajana Volš na odijelu “Tajvek” i DNK Ane Volš na sjekirici, testeri za metal i drugim predmetima.

Tužioci su iznijeli nekoliko mogućih motiva za ubistvo, uključujući novac. Rukovodilac osiguravajuće kompanije svjedočio je da je Brajan Volš bio jedini korisnik polise životnog osiguranja Ane Volš od milion dolara.

Tužioci su takođe prikazali brak koji se raspadao, gdje je Brajan Volš bio zatvoren kod kuće u Masačusetsu čekajući presudu u slučaju prevare sa umjetninama, dok je Ana Volš radila u Vašingtonu i putovala kući.

Svijet Oglasila se majka Ane Volš nakon što je Brajan proglašen krivim: ''Nadam se da će robijati do kraja života''

Godinu dana prije nego što je umrla, njegova supruga je započela vezu, čije je detalje na sudu podijelio njen dečko Vilijam Fastou. Advokat Brajana Volša negirao je da je njegov klijent znao za aferu.

U svom uvodnom izlaganju, Volšov advokat, Lari Tipton, tvrdio je da ovo nije slučaj ubistva, već onoga što je nazvao “iznenadnom neobjašnjivom smrću” Ane Volš. On je prikazao par koji se volio i planirao budućnost.

Par, koji ima troje male djece koja su sada pod starateljstvom države, živio je u bogatoj priobalnoj zajednici Kohaset, oko 24 kilometra jugoistočno od Bostona.

Međutim, odbrana Volša nikada nije pozvala svjedoka, a on sam je odbio da svjedoči.

Svijet Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

Kada su ga istražitelji prvobitno ispitivali, Volš je rekao da je njegova supruga pozvana u Vašington na Novu godinu zbog hitne situacije na poslu. Međutim, svjedoci su izjavili da nema dokaza da je Ana Volš koristila prevoz do aerodroma ili se ukrcala na let. Volš nije kontaktirao njenog poslodavca do 4. januara.

Volš je kasnije priznao da je raskomadao njeno tijelo i bacio ga u kontejner, rekavši da je to učinio tek nakon što se uspaničio kada je otkrio da mu je žena umrla u krevetu.

Ana Volš, agentkinja za nekretnine koja je imigrirala iz Srbije, posljednji put je viđena početkom 1. januara 2023. godine, nakon novogodišnje večere u domu para.