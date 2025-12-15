Logo
Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim

15.12.2025

18:56

Брајан Волш у судници проглашен кривим за убиство супруге Ане
Foto: Tanjug/AP

Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Poroti u Dedhemu, Masačusets, trebalo je samo šest sati da odluči da li je kriv. Brajan Volš primio je odluku porote hladnokrvno!

Kako se može vidjeti na snimcima s izricanja presude, Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Брајан Волш-01122025

Svijet

Brajan Volš proglašen krivim za ubistvo supruge Ane

Sudija je šefa porote prvo upitala da li su donijeli odluku u ovom slučaju. Šef porote je rekao da jesu i da ga proglašavaju krivim.

Sudija je potom upitala za koji zločin ga proglašavaju krivim, a šef porote je odgovorio: "Ubistvo prvog stepena".

Volš je nakon tih riječi samo klimnuo glavom. Nije izustio ni riječi, a nije djelovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Sudija je zakazala izricanje presude Brajanu Volšu za srijedu, 17. decembar 2025. godine.

Петер Сијарто-23092025

Svijet

Siajrto: Tražimo da Kijev položi račune za potrošena sredstva

Brajan Volš je nakon toga vezan lisicama i vraćen u zatvor, gdje će čekati na odluku sudije.

Podsjetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svjedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tijela i laganje policije.

S obzirom na to da je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, po zakonima Masačusetsa najvjerovanije mu slijedi kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Osim toga, on se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tijela.

Радост срећа дјевојка

Zanimljivosti

Za ova tri znaka sutra će biti dan iz snova

Tijelo Ane Volš i dalje nije pronađeno. Pretpostavlja se da ga je Brajan Volš raskomadao i bacio u kontejnere, zbog čega su šanse da ikada bude otkriveno gotovo ravne nuli.

Ana i Brajan Volš imaju troje djece koja su sada ostala bez oba roditelja.

