Evo kako je Brajan Volš regovao kada je proglašen krivim

15.12.2025
18:56
Brajan Volš proglašen je krivim za ubistvo svoje supruge, Beograđanke Ane Volš. Poroti u Dedhemu, Masačusets, trebalo je samo šest sati da odluči da li je kriv. Brajan Volš primio je odluku porote hladnokrvno!
Kako se može vidjeti na snimcima s izricanja presude, Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.
Sudija je šefa porote prvo upitala da li su donijeli odluku u ovom slučaju. Šef porote je rekao da jesu i da ga proglašavaju krivim.
Sudija je potom upitala za koji zločin ga proglašavaju krivim, a šef porote je odgovorio: "Ubistvo prvog stepena".
Volš je nakon tih riječi samo klimnuo glavom. Nije izustio ni riječi, a nije djelovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.
Sudija je zakazala izricanje presude Brajanu Volšu za srijedu, 17. decembar 2025. godine.
Brajan Volš je nakon toga vezan lisicama i vraćen u zatvor, gdje će čekati na odluku sudije.
Podsjetimo, tim njegovih branilaca odlučio je da Volš neće svjedočiti, iako je na početku suđenja iznenadio sud priznanjem krivice za odlaganje Aninog tijela i laganje policije.
S obzirom na to da je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena, po zakonima Masačusetsa najvjerovanije mu slijedi kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta.
Osim toga, on se suočava i sa dodatnim kaznama - do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije - kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tijela.
Tijelo Ane Volš i dalje nije pronađeno. Pretpostavlja se da ga je Brajan Volš raskomadao i bacio u kontejnere, zbog čega su šanse da ikada bude otkriveno gotovo ravne nuli.
Ana i Brajan Volš imaju troje djece koja su sada ostala bez oba roditelja.
