Sin Roba Rajnera uhapšen i optužen za ubistvo

Nik Rajner, sin filmskog režisera Roba Rajnera, uhapšen je pod optužbom za ubistvo oca i njegove supruge, rekao je zvaničnik policije okruga Los Anđeles.

Nik Rajner je prebačen u zatvor uz kauciju od četiri miliona dolara, navodi se u zatvorskoj dokumentaciji.

Policija je juče pronašla tijela Roba Rajnera i njegove supruge Mišel u njihovom domu u naselju Brentvud u Los Anđelesu.

Lokalni mediji su izvijestili da je par izboden nožem.

"Ovo je razarajući gubitak za naš grad i našu zemlju. Doprinos Roba Rajnera odjekuje širom američke kulture i društva, a on je poboljšao bezbroj života svojim kreativnim radom i zalaganjem za socijalnu i ekonomsku pravdu", saopštila je gradonačelnik Los Anđelesa Karen Bas.

Rajner je režirao dvadesetak filmova, uključujući klasike poput "Budi uz mene", dramu o odrastanju iz 1986. godine o četvorici dječaka koji kreću u potragu za tijelom nestalog mladića.

Njegov film "Kada je Hari sreo Seli" iz 1989. godine često se opisuje kao jedna od najvećih romantičnih komedija svih vremena.