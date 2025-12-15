Teroristi planirali da dižu u vazduh Los Anđeles za Novu godinu: Oglasio se FBI

FBI je saopštio da je spriječio bombaške napade u Los Anđelesu za Novu godinu, pritom uhapšeno je pet članova ekstremističke pro-palestinske grupe koja je optužena za planiranje napada u "gradu anđela", saznaje Njujork post.

Prema izvoru iz policije, prijetnja je bila "vjerodostojna"“ i poticala je od radikalnih članova grupe TILF".

Četvoro je uhapšeno u Lucern valiju u pustinji Mohavi, gdje su ekstremisti navodno testirali improvizovane eksplozive, dok je peti uhapšen u Nju Orleansu.

"Nakon intenzivne istrage, Ministarstvo pravde, u saradnji sa našim FBI, spriječilo je ono što bi bio masivan i užasan teroristički plan u Centralnom okrugu Kalifornije (Okružje Orindž i Los Anđeles)“, napisala je danas na platformi Iks državna tužiteljka Pam Bondi.

"TILF - ekstremno-lijeva, pro-palestinska, anti-vladina i anti-kapitalistička grupa - pripremala je niz bombaških napada na više ciljeva u Kaliforniji, počevši od Nove godine", rekla je Bondi. "Grupa je takođe planirala da cilja agente i vozila Američke služba za imigraciju i carinu."

"Ovo je bio izuzetan napor naših kancelarija američkih tužilaca i FBI da Amerikanci mogu živjeti u miru. Nastavićemo da gonimo ove terorističke grupe i dovedemo ih pravdi", dodala je ona, piše Njujork post.