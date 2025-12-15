"Odgovorne" za dobro raspoloženje: Ove namirnice su bogate probioticima

Probiotici i prebiotici pomažu u održavanju korisnih bakterija koje su odgovorne ne samo za dobru probavu, već i za naše raspoloženje.

Ne samo naše fizičko blagostanje, čak i naše raspoloženje i rizik od depresije zavise od zdravlja crijeva i normalnog funkcionisanja. Što bolje i pravilnije funkcioniše naš gastrointestinalni trakt, aktivniji, vedriji, energičniji i bolje se osjećamo. Jedan od uslova za zdravlje crijeva je normalno funkcionisanje „korisnih“ bakterija.

Da bi održali dovoljnu količinu i kvalitet, često je vrijedno jesti hranu bogatu probioticima. Srećom, ovo nije samo jogurt!

Kuvani pirinač, krompir ili tjestenina

Ura, sada je i zvanično: proizvodi od skroba su vrlo korisni ne samo za naše zdravlje, već i za figuru. Ali postoji jedan mali trik: za maksimalnu korist moraju se prokuvati, ohladiti, ponovo zagrijati, ponovo ohladiti i tek potom jesti. Nakon dvostrukog hlađenja u pirinču, krompiru ili tjestenini, nastaje stabilan skrob - prebiotik, vrsta neprebavljivih ugljenih hidrata koji d‌jeluje kao hrana crijevnih bakterija, stimulišući njihov rast. Pored toga, rezistentni skrob pomaže u povećanju insulinske osjetljivosti i na taj način smanjuje rizik od dijabetesa.

Kefir

Ovaj kiselo-mliječni napitak pomaže ne samo povećanju broja korisnih bakterija, već i ublažava alergije na hranu i štiti srce. Uz to, kefir je jedan od rijetkih proizvoda koji sadrži prirodne gastrointestinalne enzime. Dakle, čaša kefira ujutro i prije spavanja je obavezna.

Zelene banane

Drugi izvor otpornog skroba koji pomaže u održavanju prave količine korisnih bakterija. Pored toga, u zelenim bananama ima mnogo rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana, vitamina i minerala. Kao rezultat, ovi plodovi podržavaju zdravlje crijeva, srca, krvnih sudova, pa čak i kostiju - zato ne čekajte dok ne sazru, jedite zelene!

Kiseli kupus

Zima je vrijeme da se kuva i jede kiseli kupus. On nije samo bogat vitaminom C, već sadrži mnogo probiotika, koji podržavaju zdravlje naših crijeva. Usput, ako imate simptome anksioznog poremećaja, depresije ili samo ako osjećate pojačani stres, kiseli kupus će vam pomoći da se smirite: korisne bakterije, koje kupus pomaže da „proizvedu“, proizvode i do 80% cjelokupnog serotonina, što nam pomaže da se osjećamo srećno i veselo.

Bijeli luk

Da, to nije samo lijek protiv prehlade: svjež bijeli luk ima mnogo prebiotika koji hrane korisne crijevne bakterije. Studija objavljena u časopisu Food Science and Human Wellness je da je jedenje bijelog luka efikasan način za sprečavanje mnogih gastrointestinalnih bolesti.

(NovostiMagazin)