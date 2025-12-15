Koliko ste u riziku od hipertenzije? Izračunajte na osnovu ovog kalkulatora

Visok krvni pritisak je glavni faktor rizika za srčana oboljenja i moždani udar. Takođe povećava rizik od demencije i kognitivnog pada.

Prema najnovijim procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), oko 1,4 milijarde odraslih širom svijeta između 30 i 79 godina ima hipertenziju, visok krvni pritisak - što predstavlja približno 33 procenta ljudi u toj starosnoj grupi, prenosi Danas.rs.

Visok krvni pritisak je glavni faktor rizika za srčana oboljenja i moždani udar. Takođe povećava rizik od demencije i kognitivnog pada. Srčana oboljenja, moždani udar i demencija su prvi, četvrti i šesti vodeći uzrok smrti u SAD.

Nažalost, samo jedna od četiri osobe sa istorijom visokog krvnog pritiska drži stanje pod kontrolom, piše Science Alert.

U avgustu 2025. godine, Američko udruženje za srce (AHA) i Američki koledž za kardiologiju objavili su nove smjernice za prevenciju i liječenje hipertenzije, zasnovane na sveobuhvatnom pregledu literature objavljene u posljednjih 10 godina.

Kardiolog dr Vilijam Kornvel sa Univerziteta Kolorado Anšuc objasnio je šta znače nove smjernice i kako pacijenti mogu sarađivati sa svojim ljekarima kako bi kontrolisali krvni pritisak.

Najvažniji dijelovi novih smjernica

Najnovije smjernice prije ove objavljene su 2017. godine. Od tada je medicinska zajednica mnogo naučila o hipertenziji i najboljim načinima za njeno upravljanje. Nove smjernice donose značajna ažuriranja.

Prva promjena: definicija hipertenzije je stroža. Ciljni pritisci su niži nego ranije.

Kriterijumi zavise od sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska. Sistolni pritisak, gornji broj, predstavlja pritisak u krvnim sudovima kada srce pumpa krv u tijelo. Dijastolni pritisak, donji broj, predstavlja pritisak kada je srce u mirovanju. Oba broja su važna za procjenu težine hipertenzije i za odgovarajući tretman.

Nove smjernice su eliminisale kategoriju ''prehipertenzije“, koja je definisana kao sistolni krvni pritisak od 120–139 mmHg ili dijastolni krvni pritisak od 80–99 mmHg.

Pacijenti se sada klasifikuju kao oni sa visokim krvnim pritiskom ako im je krvni pritisak 120–129/ispod 80 mmHg, ili kao hipertenzija 1. stadijuma ako je 130–139/80–89 mmHg.

Krvni pritisak od 140/90 ili više smatra se hipertenzijom 2. stadijuma, dok je 180/120 ili više hipertenzivna kriza. U suštini, prag je snižen, što potencijalno utiče na milione Amerikanaca.

Važno je da pacijenti razgovaraju sa svojim ljekarom o tome da li ispunjavaju kriterijume za hipertenziju i da li treba da se liječe.

Takođe je ključno da pacijenti dobiju savjete o zdravim životnim navikama koje mogu da uključe u svoj svakodnevni život – ishrana, vježbanje i kvalitetan san pomažu u snižavanju krvnog pritiska.

Veza između alkohola i krvnog pritiska

Nove smjernice savjetuju ograničavanje unosa alkohola jer on povećava krvni pritisak.

Meta-analiza iz 2023. godine, sprovedena na skoro 20.000 učesnika, otkrila je da sistolni krvni pritisak raste za oko 1 mmHg na svakih 10 grama konzumiranog alkohola.

Jedno pivo sadrži oko 14 grama alkohola, tako da redovna konzumacija može dugoročno povećati krvni pritisak. Ako prestanete da prekomjerno pijete, vaš krvni pritisak se može vratiti u normalu.

Smjernice preporučuju: muškarci – ne više od dva pića dnevno, žene – ne više od jednog pića dnevno.

Druge životne navike koje utiču na krvni pritisak

Ishrana ima veliki uticaj na krvni pritisak. Preporučuje se konzumiranje manje od 2.300 mg soli dnevno (oko 1 kašičice), idealno manje od 1.500 mg. Prosječan Amerikanac jede više od 3.300 mg soli dnevno. Suplementi bogati kalijumom takođe mogu biti korisni.

Takođe se preporučuje DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension), koja uključuje voće, povrće, mliječne proizvode sa niskim sadržajem masti i integralne žitarice. Ova dijeta može sniziti krvni pritisak do 10 mmHg.

Redovna fizička aktivnost je takođe ključna. Svakih dodatnih 30 minuta aerobnih vježbi nedjeljno može sniziti sistolni krvni pritisak za 2 mmHg i dijastolni krvni pritisak za 1 mmHg, sa najvećim efektom pri 150 minuta vježbanja nedjeljno.

Prevencija i procjena rizika

Smjernice preporučuju korišćenje kalkulatora rizika PREVENT (Predviđanje rizika od kardiovaskularnih bolesti EVENTS) za procjenu ukupnog rizika od kardiovaskularnih bolesti i srčane insuficijencije.

Ovaj alat omogućava personalizovani pristup jer uzima u obzir individualne faktore rizika, što omogućava prilagođeni plan liječenja. Kalkulator je besplatan i dostupan svima onlajn, a posebno je koristan za osobe sa hipertenzijom, visokim holesterolom, prekomjernom težinom ili dijabetesom.