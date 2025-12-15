Logo
Djevojčicu (14) vršnjakinja izbola nožem u školi

Telegraf

15.12.2025

15:35

Foto: Pixabay

Učenica Marina (14) teško je povrijeđena danas u školi u Atini, nakon što ju je nožem napala druga djevojčica, prenose mediji.

Incident se odigrao u zgradi u kojoj su smještene 15. i 60. atinska srednja škola. Prema prvim informacijama, maloljetna učenica je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izvadila nož "leptir" ukupne dužine 21 centimetar, sa sječivom od devet centimetara, i napala četrnaestogodišnju djevojčicu, povrijedivši je u ruku i stomak.

Republika Srpska

Cvijanović i Trišić Babić sa generalnim sekretarom Vijeća za regionalnu saradnju

Očevici su za grčke medije izjavili da je povrijeđena učenica u kancelariju direktora dovedena sva krvava. Ubrzo je na lice mjesta stigla ekipa hitne pomoći, koja je djevojčicu prevezla u Dječju bolnicu. Ljekari su joj zašili dvije rane na ruci, dok su povrede na stomaku ocijenjene kao površinske.

Policija je odmah intervenisala i privela osumnjičenu učenicu u Podupravu bezbjednosti Atine, gdje daje iskaz, dok se okolnosti napada i motivi utvrđuju.

Čistačica škole, koja je bila svjedok događaja, opisala je dramatične trenutke nakon napada.

"Dijete je utrčalo i reklo mi da je nova djevojčica izbola Marinu. Kada sam se popela, na stepenicama je već bilo krvi. U kancelariji sam videla djevojčicu prekrivenu krvlju, po rukama i stomaku", ispričala je ona.

Stil

Tri boje za kosu koje će dominirati u narednoj godini

Prema njenim riječima, osumnjičena učenica je tog dana prvi put došla u školu u Kipseliju, nakon što je prebačena iz druge obrazovne ustanove zbog prethodnog sličnog incidenta.

"Prvog dana u školi dogodilo se ovo. Ponovo je izvadila nož i napala djevojčicu", navela je.

Jedna učenica koja se u tom trenutku zatekla u blizini izjavila je da je vidjela cijeli napad.

"Razgovarala je sa djevojčicom, a onda je iz džepa izvadila nož. Prvo ju je ubola u stomak, a zatim u ruku. Bila sam uplašena i vidjela sam kako pada na pod i krvari", rekla je ona.

Prema nezvaničnim informacijama, napadu je prethodila verbalna rasprava i nesporazum, nakon čega je osumnjičena učenica potegla nož.

Hronika

Nasred ulice brutalno pretukao suprugu

Istraga je u toku, a nadležne službe ispituju kako je maloljetnica u školu unijela hladno oružje, kao i da li je bilo propusta u bezbjednosnim procedurama.

Atina

Škola

povrijeđena djevojčica

Komentari (0)
