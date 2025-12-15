Logo
Drama ispred noćnog kluba, izbila tuča nasred ulice

Izvor:

Telegraf

15.12.2025

15:11

Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице
Foto: Tanjug

Državljanin Sudana W.Y.H. (37) pretučen je u nedjelju u ranim jutarnjim časovima u Nemanjinoj ulici, nakon što ga je napala grupa od tri nepoznata lica.

Incident se dogodio ispred jednog od poznatijih beogradskih noćnih klubova, a prema prvim informacijama, napadu je prethodila verbalna svađa.

W.Y.H. je vozilom Hitne pomoći prevezen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA), gdje su mu konstatovane lake tjelesne povrede. Napadači su mu zadali više udaraca po glavi i tijelu.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i lociranju tri nepoznate osobe koje su učestvovale u napadu.

